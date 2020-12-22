Sete juniores participam de coletivo do Vasco no CT do Almirante

Após a vitória sobre o Santos, no último domingo, o Vasco se reapresentou nesta terça-feira, no CT do Almirante. Como já é de praxe, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas disputaram um coletivo. O destaque ficou pela presença de jogadores do time Sub-20.A geração campeã carioca deste ano e finalista da Copa do Brasil (disputará final com o Bahia) foi representada por sete atletas: os meio-campistas Weverton, Caio Lopes e Arthur Sales, o meia-atacante Gabriel Pec, o ponta João Pedro e os centroavantes MT e Marcos Dias.