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futebol

Sete juniores participam de coletivo do Vasco no CT do Almirante

Weverton, Caio Lopes, Arthur Sales, Gabriel Pec, João Pedro, MT e Marcos Dias integraram a atividade. Time sub-20 foi campeão estadual recentemente e está na final da Copa do Brasil...

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 17:51
Crédito: Caio Lopes e Gabriel Pec são dois dos destaques do time sub-20 atual do Cruz-Maltino (Rafael Ribeiro/Vasco
Após a vitória sobre o Santos, no último domingo, o Vasco se reapresentou nesta terça-feira, no CT do Almirante. Como já é de praxe, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas disputaram um coletivo. O destaque ficou pela presença de jogadores do time Sub-20.A geração campeã carioca deste ano e finalista da Copa do Brasil (disputará final com o Bahia) foi representada por sete atletas: os meio-campistas Weverton, Caio Lopes e Arthur Sales, o meia-atacante Gabriel Pec, o ponta João Pedro e os centroavantes MT e Marcos Dias.
Destes, Pec já tem partidas pelo time profissional e, para o próximo ano, Weverton, Caio Lopes e João Pedro não terão mais idade para o time de juniores. O meio-campista Laranjeira, que não participou do coletivo do time de Sá Pinto, é outro que estoura idade.
O Vasco segue em preparação para a reta final do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o adversário é o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

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