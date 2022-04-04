Sete jogos e duas viagens: Fluminense terá mês cheio com Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil

Abril não poderia ter começado melhor para o Fluminense. No último sábado, o Tricolor conquistou, enfim, o título do Campeonato Carioca depois de dez anos e abriu um mês que tem tudo para ser complicado e desafiador. Se a torcida fez uma bonita festa no Maracanã no empate por 1 a 1 com o Flamengo, a presença do público será essencial nas próximas semanas. Com três competições diferentes, o Flu jogará sete partidas, sendo cinco em casa.O primeiro desafio será pela Copa Sul-Americana, já na próxima quarta-feira. Os ingressos, inclusive, já estão sendo vendidos. Depois da eliminação na Libertadores, o Flu tem na competição continental uma nova chance de conquistar um título importante. Além do Oriente Petrolero (BOL) na estreia, o time de Abel Braga também viaja para enfrentar o Junior Barranquilla (COL) no dia 13 e recebe o Unión Santa Fe (ARG) só dia 26, fechando as primeiras três partidas do torneio.

Além disso, o foco também se volta para o Campeonato Brasileiro. Com duas ótimas campanhas em 2020 e 2021, o Tricolor tem o objetivo de se manter na briga pela parte de cima e, mais do que isso, incomodar os concorrentes às vagas diretas e ao título. A estreia será no sábado, contra o Santos. A outra viagem do Tricolor é justamente por essa competição, quando o time vai até a Arena Pantanal encarar o Cuiabá no dia 16. Há também um duelo com o Internacional em casa dia 23.

Muitas competições? Tem mais uma ainda. Depois do sorteio realizado na sede da CBF, o Fluminense estreia na Copa do Brasil na semana do dia 19 de abril, quando encara o Vila Nova. A primeira partida pela terceira fase será no Rio de Janeiro. A volta, em Goiânia, acontece apenas em maio. A data certa e o horário ainda serão confirmados.A quantidade alta de partidas em poucos dias será mais uma oportunidade de o Fluminense mostrar a boa montagem do elenco pensando justamente na maratona de 2022. A Sul-Americana é o grande objetivo da temporada, mas o Flu também vê a Copa do Brasil como uma boa chance de conquistar uma taça importante. No Brasileiro, a principal meta é voltar à Libertadores.

- Esse título é a melhor forma de começar o resto do ano. Ganhamos a Taça Guanabara, que era mais simbólica, mas são dois títulos. Começamos fortes. Vamos buscar o que a gente disputar, sabemos que no Brasil tem muitos times qualificados e que investem. Mas mostramos hoje diante de um dos melhores times do país no momento que somos capazes de jogar de igual para igual - afirmou Nonato após a final do Estadual.VEJA O CALENDÁRIO DE ABRIL:

06/04 (quarta-feira)Sul-Americana - 1ª rodadaFluminense x Oriente Petrolero (BOL) - 19h15Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

09/04 (sábado)Campeonato Brasileiro - 1ª rodadaFluminense x Santos - 16h30Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

13/04 (quarta-feira)Sul-Americana - 2ª rodadaJunior Barranquilla (COL) x Fluminense - 21h30Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (COL)

16/04 (sábado)Campeonato Brasileiro - 2ª rodadaCuiabá x Fluminense - 21hArena Pantanal, Cuiabá (MT)

A confirmar (semana de 19/04)Copa do Brasil - terceira faseFluminense x Vila Nova - a confirmarMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)

23/04Campeonato Brasileiro - 3º rodadaFluminense x Internacional - 19hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)

26/04Sul-Americana - 3ª rodadaFluminense x Unión Santa Fe (ARG) - 21h30Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)