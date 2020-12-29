Sete confrontos diretos: os rivais e as contas do Vasco contra a queda

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Que a briga do Vasco é contra o rebaixamento passa longe de ser novidade. O que mudou após a derrota para o Athletico-PR é que um time que poderia ter igualado em pontos agora está a seis de distância do Cruz-Maltino. Até o final do Campeonato Brasileiro, o time de São Januário encara sete equipes que, hoje, são rivais. Se não obtiver a salvação nestes confrontos, terá de vencer times do alto da tabela.Confira os jogos, na sequência em que deverão ocorrer, e a aspiração de cada adversário na competição:

Atlético-GO - rival diretoBotafogo - rival diretoCoritiba - rival diretoRed Bull Bragantino - rival diretoAtlético-MG - Libertadores/títuloPalmeiras - LibertadoresBahia - rival diretoFlamengo - Libertadores/títuloFortaleza - rival diretoInternacional - Libertadores/títuloCorinthians - Sul-Americana/LibertadoresGoiás - rival direto

O Vasco tem 28 pontos em 26 jogos. Restam, portanto, 12 rodadas para a equipe somar pontos que lhe garantam a permanência na Série A. Mas quantos pontos serão necessários? Ano passado, a primeira equipe a escapar da degola teve 39 pontos, mas foi o número mais baixo desde que a competição tem 20 clubes.

Também é improvável que algum time permaneça com 40, 41 ou 42 pontos. Quem diz é a história: somente uma vez a nota de corte foi 40 e 42. Jamais 41. Deste modo, o Vasco precisa de quatro vitórias para começar a "negociar" empates.

Confira a nota de corte, ano a ano, desde que o Brasileirão passou a ter 20 clubes.

2019: nota de corte 39 pontos2018: nota de corte 43 pontos2017: nota de corte 43 pontos2016: nota de corte 45 pontos2015: nota de corte 43 pontos2014: nota de corte 40 pontos2013: nota de corte 45 pontos2012: nota de corte 45 pontos2011: nota de corte 43 pontos2010: nota de corte 42 pontos2009: nota de corte 46 pontos2008: nota de corte 44 pontos2007: nota de corte 45 pontos2006: nota de corte 44 pontos

Logo, a sequência contra adversários diretos que o time terá em janeiro pode indicar a divisão em que Cruz-Maltino estará na próxima edição do campeonato.