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Serra supera o Linhares e conquista o Campeonato capixaba Sub-20

Garotada do Serra superou a equipe do Norte do Estado para conquistar o Estadual da categoria na noite desta sexta-feira (13)

Publicado em 

13 set 2019 às 20:06

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 20:06

O time do Serra segue enchendo a sua galeria de troféus nos últimos anos. Depois dos títulos da Série B do Capixabão em 2017 e da Série A em 2018, o Tricolor Serrano faturou na noite desta sexta-feira (13) o bicampeonato do Campeonato Capixaba sub-20 de 2019.
Garotada do Serra superou o time linharense para conquistar o Estadual da categoria Crédito: Rafael Chaves/Serra FC
A taça ficou em Serra Sede após a vitória por 3 a 0 sobre o Linhares, no jogo de volta da decisão (na ida, os times empataram em 1 a 1). Finalistas do Capixaba Sub-20, Serra e Linhares estão classificados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, que acontece em janeiro.
O JOGO
O jogo começou com os dois times trocando ataques, mas com o Serra sendo mais incisivo. A primeira chance de perigo foi com o atacante Kevin, que perdeu um gol incrível dentro da pequena área, chutando no travessão (lance digno de Inacreditável FC).
Na sequência da etapa inicial, o Serra seguiu dominante até chegar ao primeiro gol, com o zagueiro Tallys, que subiu mais alto que a defesa do Linhares e escorou cruzamento de Alemão pra estufar a rede, aos 37 minutos.
Já na segundo etapa, o panorama seguiu o mesmo. O segundo gol era questão de tempo e saiu logo aos cinco minutos, com Lucas, que viu o goleiro Felício adiantado, arriscou o chute de longe e fez um golaço de cobertura.
Logo depois, houve uma expulsão de cada lado (Thiago Colona, pelo Linhares e Soares, pelo Serra), e com mais espaços em campo, o Serra manteve o domínio até o fim da partida, quando um pênalti foi marcado. O lateral Maicon cobrou e fechou o placar.

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