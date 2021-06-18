Série sobre o Botafogo começa a ser gravada e produtores negociam com plataformas de streaming; entenda

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Luz, câmera e ação. A série "Botafogo - Com a alma e o coração", que contará bastidores e mostrará a rotina do Alvinegro desde o começo de 2021, está sendo gravada e os produtores do conteúdo possuem conversas com plataformas de streaming para a divulgação do conteúdo para 2022.

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Pessoas envolvidas no projeto têm conversas com a Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium e outras plataformas. A intenção é ter um acordo para ver qual empresa tem interesse em transmitir o conteúdo, que será focado totalmente no clube de General Severiano. O formato será um documentário.

As filmagens começaram em janeiro de 2021, pegando ainda a reta final do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, a série mostrará os últimos momentos do Alvinegro na elite do futebol brasileiro e a luta, com as partidas na Série B, para retornar ao Brasileirão.Ainda não há uma plataforma garantida para mostrar o conteúdo. A tendência é que tudo fique pronto para ser transmitido ainda no primeiro semestre de 2022. Os produtores estão trabalhando com dez episódios que vão contar a história do Botafogo em 2021.