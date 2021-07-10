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futebol

Série C: veja os resultados dos jogos deste sábado (10)

Cinco partidas foram disputadas pela sétima rodada da competição nacional...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 20:56

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 20:56
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Série C continua pegando fogo na temporada 2021 do futebol brasileiro e dez times entraram em campo em cinco jogos válidos pela sétima rodada da competição nacional.
O resultado mais surpreendente da rodada do sábado aconteceu no interior de São Paulo. Em Mirassol, a equipe da casa perdeu para o Paraná Clube por 3 a 0 e chegou ao quarto jogo seguido sem vitória na competição.
O jogo com mais gols do dia foi outra goleada, desta vez do Botafogo-PB, que fez 4 a 1 no Manaus-AM e que levou a equipe da Paraíba à liderança do grupo A, com 11 pontos somados.
Volta Redonda-RJ, Jacuipense-BA, Altos-PI, Santa Cruz-PE, Oeste-SP, Ituano-SP, Botafogo-PB e Manaus-AM foram os outros clubes que atuaram neste fim de semana pela Série C.
Veja os resultados dos jogos deste sábado (10) pela Série C:
Volta Redonda-RJ 0 x 0 Jacuipense-BAMirassol-SP 0 x 3 Paraná Clube-PRAltos-PI 1 x 0 Santa Cruz-PEOeste-SP 0 x 1 Ituano-SPBotafogo-PB 4 x 1 Manaus-AM

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