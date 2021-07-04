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futebol

Série C: Veja o resumo dos confrontos deste sábado

A 6ª rodada foi inaugurada neste sábado com direito a goleada e gigante se afundando no torneio...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 21:30

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 21:30

Crédito: Divulgação/Novorizontino
A 6ª rodada da Série C foi iniciada neste sábado com seis partidas. Na chave A, o Paysandu aproveitou o tropeço do Manaus e assumiu a liderança. Já no grupo B, o destaque fica por conta do Ypiranga-RS, que goleou o Oeste.
Veja o resumo dos jogos:
Grupo A
Ferroviário 1 x 1 Volta Redonda
No Elzir Cabral, o Volta Redonda abriu o placar com Rômulo. O Ferrão conseguiu a igualdade através de Roni. O placar deixou o Ferrão na 6ª posição, com 8 pontos. O Voltaço é o 4º, com 9 pontos.
Manaus 1 x 1 Jacupiense
Na Arena da Amazônia, o Jacupiense surpreendeu o Manaus e abriu o placar com Thiaguinho. Na etapa final, no apagar das luzes, Marcelinho deixou tudo igual. O resultado deixa o Manaus na vice-liderança, com 10 pontos. Os baianos estão na 8ª colocação.
Tombense 2 x 0 Botafogo-PB
Em Tombos, a Tombense não deu chance ao azar e contou com Jean Lucas inspirado. O atleta marcou os dois gols e garantiu os pontos para o seu time, que chega aos 9 pontos, na 3ª colocação. O Belo é o 5º colocado, com 8 pontos.
Santa Cruz 1 x 2 Paysandu
No Arruda, o Paysandu surpreendeu e conseguiu abrir vantagem com Nicolas e Ratinho. Pipico descontou para o Santa Cruz, mas a reação parou por aí. O Papão é o líder da chave, com 11 pontos. O Santinha é o lanterna, com 3.
Grupo B
Oeste 2 x 4 Ypiranga-RS
Na Arena Barueri, o Ypiranga confirmou o favoritismo ao golear o Oeste com gols de Sodré, Quirino, Dico e Dija Baiano. Agora, o time gaúcho está na ponta, com 13 pontos. O Rubrão é o lanterna, com 2 pontos.
Novorizontino 1 x 0 Botafogo-SP
No interior de São Paulo, o Novorizontino bateu o Botafogo-SP por 1 a 0. Agora, a equipe está com 13 pontos e aparece na vice-liderança. A Pantera é a 4ª colocada, com 9 pontos.

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