Série C: Santa Cruz respira e Paraná afunda; veja os resultados do dia

A 11ª rodada da Série C teve sequência neste sábado e cinco jogos foram disputados. Confira abaixo um resumo do que rolou dentro das quatro linhas.
Grupo A
Tombense x Jacupiense
Em Tombos, a Tombense confirmou a sua excelente fase e venceu a Jacupiense por 3 a 0. Com o placar, a equipe mineira fica na liderança da chave, com 17 pontos. O time baiano é o 9º, com 10.
Floresta x Santa Cruz
O Santinha respira. No Raimundão, o Tricolor venceu com gols de Pipico e Rafael Castro. Mesmo com o triunfo, o Santa é o lanterna, com 6 pontos. O Floresta é o 8º, com 11 pontos.
Grupo B
Ypiranga-RS x Mirassol
No Colosso da Lagoa, o Ypiranga cumpriu o seu dever de mandante e venceu por 1 a 0. Com o placar, o time gaúcho fica na liderança, com 23 pontos. O Mirassol é o 6º, com 13 pontos.
Novorizontino x Ituano
No interior de São Paulo, Novorizontino e Ituano bem que tentaram, mas ficaram no empate sem gols. Com o placar, os dois ficam com 20 pontos. O Tigre é o vice-líder e o Galo é o 3º.
Botafogo-SP x Paraná
No Santa Cruz, o Botafogo-SP se aproveitou do momento ruim do Paraná e venceu por 1 a 0. Com o resultado, a Pantera fica na 4ª colocação, com 19 pontos. O Tricolor é o 9º, com 9 pontos.