Série C: Santa Cruz e Jacupiense empatam no Arruda

No Arruda, Santa Cruz e Jacupiense encerraram a 4ª rodada da Série C. No fim, o empate por 2 a 2 deixou os times nas duas últimas colocações da chave A.
Calendário
Na próxima rodada, o Santa Cruz visita o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O Jacupiense encara o Ferroviário, em Pituaçu.
O jogo
Pressionado, o Santa Cruz abriu o placar com Lucas Batatinha e deu a entender para a torcida do Tricolor que a noite seria positiva. Porém, a Jacupiense reagiu e virou o marcador com Thiaguinho e Bambam. Na etapa final, o Tricolor conseguiu a igualdade com Léo Gaúcho aos 42 minutos.