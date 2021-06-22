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futebol

Série C: Santa Cruz e Jacupiense empatam no Arruda

Em duelo de quatro gols, as duas equipes permanecem em baixa no torneio nacional...

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 23:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 23:54
Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz
No Arruda, Santa Cruz e Jacupiense encerraram a 4ª rodada da Série C. No fim, o empate por 2 a 2 deixou os times nas duas últimas colocações da chave A.
Calendário
Na próxima rodada, o Santa Cruz visita o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O Jacupiense encara o Ferroviário, em Pituaçu.
O jogo
Pressionado, o Santa Cruz abriu o placar com Lucas Batatinha e deu a entender para a torcida do Tricolor que a noite seria positiva. Porém, a Jacupiense reagiu e virou o marcador com Thiaguinho e Bambam. Na etapa final, o Tricolor conseguiu a igualdade com Léo Gaúcho aos 42 minutos.

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