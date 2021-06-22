Série C: Santa Cruz e Jacupiense empatam no Arruda

Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz

No Arruda, Santa Cruz e Jacupiense encerraram a 4ª rodada da Série C. No fim, o empate por 2 a 2 deixou os times nas duas últimas colocações da chave A.

Calendário

Na próxima rodada, o Santa Cruz visita o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O Jacupiense encara o Ferroviário, em Pituaçu.

O jogo