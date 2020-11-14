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futebol

Série C: Santa Cruz bate Remo fica com a melhor campanha da chave A

Tricolor soube controlar o ímpeto do rival e saiu de campo com a vitória por 2 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 22:27

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 22:27

Crédito: Sandra Miranda/Remo
O Santa Cruz continua irresistível na Série C. No Mangueirão, o Tricolor bateu o Remo por 2 a 0 e disparou como a melhor campanha do torneio. Agora, o time pernambucano é o líder da chave A, com 36. O clube paraense é o vice-líder, com 26.O jogo
Apesar dos desfalques, o Santa Cruz apresentou um bom volume na etapa inicial, mas faltou capricho. No segundo tempo, Jeremias, que saiu do banco de reservas e Hélio deram os três esperados pontos ao Santinha.
Com o placar conquistado fora de casa, o Santa garantiu com antecedência a liderança do seu grupo e cumpre tabela nas rodadas finais. O Remo ainda vai precisar buscar pontos para garantir a sua vaga.

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