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Série C: Sábado de goleada histórica do Botafogo-PB e Santa Cruz classificado; Veja o resumo

Abertura da 14ª rodada foi agitada e não faltaram bolas dentro da rede...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 21:31

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 21:31

Crédito: Paulo Cavalcanti/Botafogo-PB
A 14ª rodada da Série C foi iniciada neste sábado com sete jogos. O destaque do dia ficou por conta da chave A, que teve o Santa Cruz classificado para a próxima fase.Confira abaixo o resumo
Botafogo x Imperatriz
No Almeidão o Botafogo-PB desencantou. Em dia avassalador do sistema ofensivo, o Belo venceu por 7 a 0. Com o placar, a equipe fica na 9ª posição da chave A, com 15 pontos. O Cavalo de Aço é o lanterna, com 1 ponto.
Manaus x Ferroviário
Na Arena da Amazônia, Manaus e Ferroviário, que brigam por uma vaga no mata-mata, ficaram no empate por 1 a 1. O de amazonense é o 4º, com 19. O Ferrão é o 5º, com 18 pontos.
Santa Cruz x Vila Nova
No duelo dos líderes da chave A, o Santa Cruz levou a melhor. Dentro do Arruda, o Tricolor venceu por 2 a 0 e chegou aos 33 pontos, feito que coloca o time nas quarta de final. O Tigre é o vice-líder, com 24 pontos.
São José-RS x Ituano
Pelo grupo B, o Ituano derrotou o São José-RS fora de casa por 1 a 0. Com o placar, o Galo fica na 5ª posição, com 20 pontos. O Zequinha é o 7º, com 16.
Volta Redonda x Criciúma
No Luso-Brasileiro, Volta Redonda e Criciúma bem que tentaram, mas ficaram no empate sem gols. Com o placar, o Voltaço é o 8º, com 15. O Tigre é o 6º colocado, com 17 pontos.
São Bento x Londrina
No interior de São Paulo, o São Bento fez valer o mando de campo, venceu o Tubarão por 1 a 0 e agora chega aos 12 pontos, na 9ª colocação. O Londrina é o 4º, com 21 pontos.
Tombense x Ypiranga
Em Tombos, a Tombense venceu o Ypiranga-RS por 2 a 0 e se consolidou na 3ª posição da chave B, com 22 pontos. O time gaúcho é o vice-líder, com 24 pontos.

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