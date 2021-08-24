Série C: Ruim para os dois! Jacupiense e Santa Cruz ficam no empate

No Barradão, Jacupiense e Santa Cruz empataram por 1 a 1. Com o placar, os dois permanecem nas últimas colocações da chave A da Série C. Classificação A Jacupiense é a 9ª com 11 pontos. Enquanto isso, o Santinha é o lanterna, com 8 pontos.
Gols
Melhor na etapa inicial, o Santa Cruz abriu o marcador através de Pipico, que aproveitou o cruzamento e mandou para o dando da rede.
Na etapa final, a Jacupiense se lançou ao ataque e balançou a rede com Peixoto. Após levantamento na grande área, ele mostrou oportunismo e deu números finais ao jogo.