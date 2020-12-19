Série C: No Arruda, Vila Nova surpreende e conquista vitória sobre o Santa Cruz

Em partida realizada na tarde deste sábado (19), pela 2ª rodada do Grupo C, da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, Santa Cruz e Vila Nova se enfrentaram no estádio do Arruda, em Pernambuco.Saindo na frente com Henan, logo na etapa inicial, aos 24 minutos, o Tigre mostrou que não estava disposto a dar chances para o rival. Já na etapa complementar, aos 33, Rafhael Lucas tratou de aumentar a vantagem para 2 a 0, dando tempo para Victor Rangel, aos 35 minutos, de cabeça, descontar, porém não conseguindo arrancar um empate decretando assim a vitória dos visitantes por 2 a 1.