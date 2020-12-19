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futebol

Série C: No Arruda, Vila Nova surpreende e conquista vitória sobre o Santa Cruz

Resultado coloca o time goiano no G-2 do Grupo C; equipe pernambucana segue sem vencer na chave...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 19:51

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 19:51

Crédito: reprodução/site da CBF
Em partida realizada na tarde deste sábado (19), pela 2ª rodada do Grupo C, da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, Santa Cruz e Vila Nova se enfrentaram no estádio do Arruda, em Pernambuco.Saindo na frente com Henan, logo na etapa inicial, aos 24 minutos, o Tigre mostrou que não estava disposto a dar chances para o rival. Já na etapa complementar, aos 33, Rafhael Lucas tratou de aumentar a vantagem para 2 a 0, dando tempo para Victor Rangel, aos 35 minutos, de cabeça, descontar, porém não conseguindo arrancar um empate decretando assim a vitória dos visitantes por 2 a 1.
Com o resultado, o Vila chegou aos 3 pontos pulando para a 2ª colocação. Já o Tricolor, com o revés, acabou caindo para a lanterna da chave com apenas um ponto conquistado até então.
Confira abaixo os jogos que irão completar a rodada:
GRUPO A
Segunda-feira (21): ​Ituano x Brusque
GRUPO B​Domingo (20):​Remo x PaysanduYpiranga-RS x Londrina

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