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Série C: definidos os classificados, rebaixados e a divisão dos grupos da segunda fase; Confira

Segundo a CBF, a próxima fase da Série C terá início já na próxima semana...
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Publicado em 

05 dez 2020 às 22:20

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 22:20

Crédito: reprodução/site da CBF
As partidas deste sábado colocaram um ponto final na primeira fase do Brasileirão da Série C. Agora, todos já sabem quem são os times classificados para a segunda fase que define o acesso à Série B do Brasileiro de 2021, que ficou assim:
No Grupo C estão: Santa Cruz, Ituano, Vila Nova e Brusque. No Grupo D estão: Ypiranga-RS, Remo, Londrina e Paysandu. Acabaram rebaixados para Série D, os seguintes times: Treze, Imperatriz, São Bento e Boa Esporte.
De acordo com o calendário da CBF, os jogos da segunda fase começam a partir do próximo final de semana. Lembrando que as equipes se enfrentam dentro de seus grupos em jogos de ida e volta e os dois primeiros sobem para Série B de 2021, além de garantir vaga à semifinal.
A seguir, confira os resultados da última rodada:
GRUPO AImperatriz 1 x 2 ManausBotafogo-PB 1 x 1 TrezeVila Nova 1 x 0 JacuipenseRemo 0 x 0 PaysanduSanta Cruz 3 x 3 Ferroviário
GRUPO BTombense 1 x 1 Boa EsporteYpiranga 3 x 1 São JoséSão Bento 0 x 3 ItuanoVolta Redonda 2 x 2 LondrinaCriciúma 2 x 2 Brusque

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