Série B terá volta de público se 'pelo menos 80% dos municípios' tiver liberação de autoridades. Entenda!

O Conselho Técnico realizado nesta quarta-feira (8) bateu o martelo sobre quando haverá volta de torcedores em jogos na Série B. Os representantes 20 clubes que disputam a competição definiram que a retomada do público "se dará a partir do momento em que pelo menos 80% dos municípios tiverem liberação por parte das autoridades sanitárias".

O Conselho Técnico voltará a se reunir no dia 17 para avaliar o quadro. A medida da Série B difere do que foi definido na reunião do Conselho Técnico da Série A, onde os 19 clubes presentes optaram pela liberação apenas com isonomia total e as negociações com autoridades serão intensificadas.A meta de 80% de cidades que permitam presença de torcedores foi aceita "por maioria de votos", segundo nota divulgada pela CBF. A reunião foi conduzida pelo presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues, e teve os os vices da CBF, Castellar Guimarães, Gustavo Feijó e Antônio Carlos Nunes, dirigentes da federações, além de representantes da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF), da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTF).