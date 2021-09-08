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Série B terá volta de público se 'pelo menos 80% dos municípios' tiver liberação de autoridades. Entenda!

Decisão sobre o retorno de torcedores foi aceita 'por maioria de votos' em Conselho realizado nesta quarta-feira (8). Haverá nova reunião sobre o tema no dia 17...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 19:13

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 19:13
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Conselho Técnico realizado nesta quarta-feira (8) bateu o martelo sobre quando haverá volta de torcedores em jogos na Série B. Os representantes 20 clubes que disputam a competição definiram que a retomada do público "se dará a partir do momento em que pelo menos 80% dos municípios tiverem liberação por parte das autoridades sanitárias".
O Conselho Técnico voltará a se reunir no dia 17 para avaliar o quadro. A medida da Série B difere do que foi definido na reunião do Conselho Técnico da Série A, onde os 19 clubes presentes optaram pela liberação apenas com isonomia total e as negociações com autoridades serão intensificadas.A meta de 80% de cidades que permitam presença de torcedores foi aceita "por maioria de votos", segundo nota divulgada pela CBF. A reunião foi conduzida pelo presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues, e teve os os vices da CBF, Castellar Guimarães, Gustavo Feijó e Antônio Carlos Nunes, dirigentes da federações, além de representantes da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF), da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTF).
Durante a reunião, os clubes decidiram por unanimidade, pleitear ao STJD a "reconsideração ou reforma da decisão liminar que autorizou o Cruzeiro Esporte Clube a retornar com o público em suas partidas como mandante, em respeito ao regulamento da competição aprovado em reunião de Conselho Técnico realizada no dia 25 de março de 2021".

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