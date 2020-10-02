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futebol

Série B: Raphael Claus é o escolhido para apitar Ponte Preta e Guarani

CBF escolheu o árbitro paulista para comandar o 197º dérbi, que acontece na próxima terça-feira...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 16:15
Crédito: Cesar Greco
Na próxima terça-feira, dia 6 de outubro, Ponte Preta e Guarani disputam o 197º dérbi da história e a CBF já definiu que Raphael Claus será o homem do apito no clássico.Pesou na escolha por Claus a sua experiência dentro dos gramados. Com prestígio na comissão de arbitragem ele sabe o que representa o clássico de Campinas e tem pulso firme para dirigir uma partida que é quente por natureza.
Esta será a segunda vez que Raphael Claus apita Ponte Preta e Guarani. Em 2019, no Moisés Lucarelli, ele foi o árbitro na vitória da Macaca por 3 a 0. O jogo foi disputado pelo Campeonato Paulista.
Situação na tabela
O clássico da próxima terça-feira promete ser um divisor de águas para os dois clubes. Enquanto a Ponte Preta está no G-4, o Bugre é um dos integrantes da temida zona de rebaixamento.
Retrospecto 2020
Nesta temporada, o Guarani levou a melhor diante da Ponte Preta. No Paulistão, a Macaca chegou a abrir 2 a 0, mas levou a virada do Bugre no segundo tempo.

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