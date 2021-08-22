Série B e Brasileirão: saiba onde assistir aos jogos deste domingo (22)

O domingo (22) chega com muita bola rolando. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Vila Nova às 11h. Já pela Série A, o Flamengo encara o Ceará às 16h. Confira os canais que vão transmitir as partidas.
- SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Botafogo x Vila Nova
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- BRASILEIRÃO
- Palmeiras x Cuiabá
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- Ceará x Flamengo
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Athletico-PR x Corinthians
Horário: 16h
Onde assistir: Furacão Live (Pay-per-view do Athletico-PR)
- Santos x Internacional
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Sport x São Paulo
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere