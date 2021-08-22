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Série B e Brasileirão: saiba onde assistir aos jogos deste domingo (22)

Pela Segundona, o Botafogo enfrenta o Vila Nova às 11h. Na Série A, o Flamengo encara o Ceará às 16h

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2021 às 02:00
Flamengo
Embalado, Flamengo quer mais uma vitória no Brasileirão Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O domingo (22) chega com muita bola rolando. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Vila Nova às 11h. Já pela Série A, o Flamengo encara o Ceará às 16h. Confira os canais que vão transmitir as partidas.
  • SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

  • Botafogo x Vila Nova
    Horário: 11h
    Onde assistir: Premiere 

  • BRASILEIRÃO

  • Palmeiras x Cuiabá
    Horário: 11h
    Onde assistir: Premiere

  • Ceará x Flamengo
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Athletico-PR x Corinthians
    Horário: 16h
    Onde assistir: Furacão Live (Pay-per-view do Athletico-PR)
       
  • Santos x Internacional
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere 

  • Sport x São Paulo 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

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