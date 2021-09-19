Série B do Brasileirão: Botafogo tem cinco representantes na 'Seleção da galera' da 24ª rodada

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com a vitória sobre o Náutico por 3 a 1, no estádio Nilton Santos, no último sábado, o Botafogo garantiu cinco representantes na "Seleção da galera" da 24ª rodada da Série B. São eles: Gilvan, Luís Oyama, Chay, Rafael Navarro e o auxiliar técnico Luís Fernando Flores. > Marcelo, do Real Madrid, interage com o Botafogo em rede socialNa partida, o zagueiro Gilvan foi o líder do Botafogo em desarmes, com três, e sequer errou um passe. Já Oyama entrou ainda no começo do primeiro tempo no lugar de Pedro Castro e marcou o gol que empatou o jogo.

Na frente, Chay liderou o Botafogo em passes para assistência, com cinco, e participou do lance que resultou no gol da virada. Já Rafael Navarro marcou dois dos três gols de mais uma vitória do Alvinegro na Série B.