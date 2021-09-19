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Série B do Brasileirão: Botafogo tem cinco representantes na 'Seleção da galera' da 24ª rodada

Gilvan, Luís Oyama, Chay e Rafael Navarro são os jogadores que representaram o Botafogo; além deles, o auxiliar Luís Fernando Flores entrou na categoria de melhor técnico...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 14:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 14:36
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com a vitória sobre o Náutico por 3 a 1, no estádio Nilton Santos, no último sábado, o Botafogo garantiu cinco representantes na "Seleção da galera" da 24ª rodada da Série B. São eles: Gilvan, Luís Oyama, Chay, Rafael Navarro e o auxiliar técnico Luís Fernando Flores. > Marcelo, do Real Madrid, interage com o Botafogo em rede socialNa partida, o zagueiro Gilvan foi o líder do Botafogo em desarmes, com três, e sequer errou um passe. Já Oyama entrou ainda no começo do primeiro tempo no lugar de Pedro Castro e marcou o gol que empatou o jogo.
Na frente, Chay liderou o Botafogo em passes para assistência, com cinco, e participou do lance que resultou no gol da virada. Já Rafael Navarro marcou dois dos três gols de mais uma vitória do Alvinegro na Série B.
Como o treinador Enderson Moreira ainda cumpria suspensão, o Glorioso foi comando por Luís Fernando Flores. Dessa forma, ele concorreu na categoria de melhor técnico e venceu com 72.2% dos votos. > Veja a tabela da Série BAgora, o Botafogo viaja até Alagoas, onde enfrenta o CSA, no Estádio Rei Pelé, às 19h, na próxima quinta-feira. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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