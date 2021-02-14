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Sérgio Vieira entra na lista de cotados para comandar o Botafogo, segundo jornal português

Treinador luso, que recentemente deixou o Farense (POR), tem a seu favor uma vasta experiência no futebol brasileiro, com trabalhos em clubes como Ferroviária e América-MG...
LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 15:46

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 15:46

Crédito: Divulgação
A lista de especulados para comandar o Botafogo no qual disputará a Série B conta com um nome português. De acordo com o jornal "Record", de Portugal, Sérgio Vieira está na lista de cotados do mandatário Durcesio Mello. O treinador, que recentemente deixou o Farense, tem a seu favor uma vasta experiência no futebol brasileiro.
Vieira trabalhou nas categorias de base do Athletico-PR. Depois, teve uma passagem no Guaratinguetá, quando salvou a equipe do descenso. Em terras brasileiras, seu trabalho de maior projeção aconteceu na Ferroviária, onde teve duas passagens e surpreendeu times como Palmeiras e Corinthians no Paulistão.
Credenciado pelo desempenho na Locomotiva, o treinador teve uma passagem fugaz pelo América-MG em 2016. Seu trabalho mais recente no país foi pelo São Bernardo, em 2017, de onde saiu pouco depois da equipe amargar o rebaixamento para a Série A2 do Paulistão.
De volta ao seu país de origem, Sérgio Vieira teve passagens por Moreirense, Famalicão e, recentemente, no Farense.

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