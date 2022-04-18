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Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, vai ser candidato a deputado federal nas eleições de 2022

Dirigente vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Podemos ...
LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 16:05

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 16:05

O futebol é sempre uma plataforma para se alcançar o grande público de forma rápida. E, quando se tem ambições políticas, melhor meio não há. E o esporte bretão vai ter mais um dirigente de clube com anseios na política nacional.
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, vai concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados nas Eleições de 2022. O dirigente da Raposa se filiou ao Podemos para tentar um mandato em Brasília a partir de 2023. Ele tem mandato como presidente do clube celeste até o final de 2023. Sérgio assumiu o clube mineiro em 2020 e teve muitos percalços como presidente do Cruzeiro, com muitas críticas por seus atos administrativos, principalmente em relação ao futebol.
No fim de 2021, conseguiu formatar a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para ser vendida ao ex-jogador e empresário Ronaldo Fenômeno. O negócio sofreu críticas, pelos termos do acordo, porém, foi confirmado, e deve ser usado pelo presidente como plataforma de sua campanha eleitoral.
Crédito: OpresidentedaRaposaquersetornarpolíticoporMinasGerais-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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