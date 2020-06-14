Sérgio Rodrigues volta a falar de Romero e reforçou que só se haverá negócio se o clube tiver condições

-O Lucas, eu já falei sobre isso. Em 2016 eu fui superintendente de futebol e me chamava muita atenção essa garra do Romero. É o perfil do jogador que qualquer clube gostaria. Esforço para trazê-lo nós vamos trazer, mas tem que ser dentro da nossa realidade- explicou o presidente em entrevista à Rádio SuperFM.E MAIS:Contrato do camaronês Joel com o Cruzeiro acaba após cinco anos'Estava disposto a ajudar a Seleção como Zagallo me pedisse', diz PiazzaCruzeiro espera definição dos rumos do futebol para confirmar contratações de reforçosVictor Luís é alvo do Cruzeiro, segundo Anderson Barros, diretor de futebol do PalmeirasZagueiro Léo, do Cruzeiro, se recupera da Covid-19 e volta a treinarEm uma live no canal oficial do clube, Sérgio Santos Rodrigues deixou os cruzeirenses esperançosos com sua fala de que há sim chance de poder contar com Romero no elenco azul. - Chance sempre há. Estamos trabalhando muito. Temos que ter o pé no chão. Temos falado desde o começo, colocando nos eixos o Cruzeiro. Existem situações de dólar alto, situações de mercado. Mas, de fato, é claro que a gente vai fazer o possível para ser viabilizado. E o impossível também. Do nosso feitio é sempre fazer fazer o possível e o impossível. Vamos deixar acontecer. Quem sabe a gente vai conseguir fazer essa grande entrega-disse na live. Lucas Romero jogou no Cruzeiro entre 2016 e 2019, fazendo 152 jogos, marcando três gols pela Raposa. Em agosto do ano passado, o time azul recebeu uma proposta do Independiente, que pagou 5 milhões de dólares na época pelo jogador, que além de jogar bem no meio de campo, teve boas atuações na lateral-direita, quando foi improvisado na posição. Na Raposa foram quatro títulos. Dois bicampeonatos, do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019, e da Copa do Brasil, em 2017 e 2018.E MAIS:Rogério Ceni revela atrito com ex-dirigente do Cruzeiro e que não caíria para a Série B se ficasse no clubeLANCE! Espresso: Rogério Ceni no Cruzeiro já virou lenda do futebolCruzeiro cria comissão para monitorar contratos da baseCruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clubeEm live, presidente do Cruzeiro diz que fará o 'possível e o impossível' para trazer Lucas Romero E MAIS: