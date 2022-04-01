Sérgio Rodrigues justifica urgência em negociação SAF do Cruzeiro: 'Se não fosse feito dessa forma

Os bastidores do Cruzeiro seguem intensos, com as divergências entre conselheiros, diretoria do clube e da SAF quanto a venda do clube para Ronaldo Nazário. Em reunião no fim da noite de quinta-feira, 31 de março, vários temas foram abordados em relação aos pedidos de mudança de contrato, que incluiria as duas Tocas da Raposa como pertencentes ao clube-empresa. Nas discussões, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, voltou a defender a venda do clube e explicou que se não fosse feita da forma que aconteceu no fim de 2021, a Raposa não teria condições financeiras de iniciar o ano e cumprir um mínimo de compromissos com funcionários e jogadores. Ao lado de Sérgio, o representante da XP Investimentos Pedro Mesquita, disse que a proposta feita pela 777 Partners era “tecnicamente inviável” e que há garantias de investimentos de R$ 400 milhões no clube, contrariando o que veio à tona do contrato de pré-compra da Raposa. Confira nos vídeos. O presidente da Raposa tem sido um defensor forte da venda da SAF para Ronaldo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)