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futebol

Sérgio Rodrigues justifica urgência em negociação SAF do Cruzeiro: 'Se não fosse feito dessa forma

Outros pontos debatidos foram a validade do acordo feito com Ronaldo e o clube ter recebido outra proposta para vender ao clube...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 20:04
Os bastidores do Cruzeiro seguem intensos, com as divergências entre conselheiros, diretoria do clube e da SAF quanto a venda do clube para Ronaldo Nazário. Em reunião no fim da noite de quinta-feira, 31 de março, vários temas foram abordados em relação aos pedidos de mudança de contrato, que incluiria as duas Tocas da Raposa como pertencentes ao clube-empresa. Nas discussões, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, voltou a defender a venda do clube e explicou que se não fosse feita da forma que aconteceu no fim de 2021, a Raposa não teria condições financeiras de iniciar o ano e cumprir um mínimo de compromissos com funcionários e jogadores. Ao lado de Sérgio, o representante da XP Investimentos Pedro Mesquita, disse que a proposta feita pela 777 Partners era “tecnicamente inviável” e que há garantias de investimentos de R$ 400 milhões no clube, contrariando o que veio à tona do contrato de pré-compra da Raposa. Confira nos vídeos. O presidente da Raposa tem sido um defensor forte da venda da SAF para Ronaldo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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