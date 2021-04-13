Sergio Ramos testa positivo para Covid-19 nesta terça-feira

Sergio Ramos testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira, segundo comunicado do Real Madrid. O zagueiro já não seria relacionado pelo técnico Zidane para o duelo contra o Liverpool, nesta quarta-feira, pela Champions League por estar com uma lesão muscular.O capitão vive uma temporada sem sorte com a camisa merengue. Somando todas as competições, o espanhol disputou apenas 20 partidas e já perdeu 27 até o momento. Há uma expectativa de que p líder do elenco possa retornar aos no próximo mês de maio.