Sergio Ramos testa positivo para Covid-19 nesta terça-feira

Sergio Ramos testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira, segundo comunicado do Real Madrid. O zagueiro já não seria relacionado pelo técnico Zidane para o duelo contra o Liverpool, nesta quarta-feira, pela Champions League por estar com uma lesão muscular.O capitão vive uma temporada sem sorte com a camisa merengue. Somando todas as competições, o espanhol disputou apenas 20 partidas e já perdeu 27 até o momento. Há uma expectativa de que p líder do elenco possa retornar aos no próximo mês de maio.
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Ramos também está em seus últimos meses de contrato com o Real Madrid e ainda não renovou seu vínculo com a equipe. Por conta dos problemas, o camisa quatro não tem muito poder de barganha para exigir um tempo de contrato maior do que por uma temporada, que é o desejo do clube.