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futebol

Sergio Ramos se lesiona novamente e pode parar por um mês

Zagueiro está com problema na panturrilha esquerda e não irá enfrentar o Liverpool pelas quartas de final da Champions League e o Barcelona pelo Campeonato Espanhol...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 10:37

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 10:37
Crédito: Divulgação / Federação Espanhola de Futebol
O Real Madrid anunciou que Sergio Ramos sofre com uma lesão na panturrilha e o jornal “As” diz que o atleta ficará cerca de um mês longe dos gramados. Dessa forma, o defensor perde os jogos mais importantes da temporada até o momento, como os duelos contra o Liverpool pelas quartas de final da Champions League e o clássico contra o Barcelona.Nesta temporada, o defensor já perdeu 20 partidas com a camisa merengue por conta dos problemas físicos. Ainda sem saber se o Real Madrid estará nas semifinais da Liga dos Campeões e podendo perder todos os jogos do mês de abril, o líder da equipe terá pela frente mais cinco confrontos pelo Campeonato Espanhol antes do fim da época.
> Veja a tabela da La Liga
A lesão acontece em um momento muito ruim para Sergio Ramos, pois o zagueiro termina seu contrato com o gigante espanhol ao final da temporada e não consegue ter uma sequência para barganhar na renovação. Com isso, o fim do ciclo do capitão parece estar próximo e o PSG é um dos principais interessados em sua contratação.

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