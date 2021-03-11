Sergio Ramos diz que pode render anos em alto nível, mas renovação segue incerta com Real Madrid

Sergio Ramos revelou que ainda não há nenhuma definição sobre seu futuro e onde irá jogar na próxima temporada. Em coletiva de imprensa pelo lançamento de uma série da Amazon Prime Video sobre si, o defensor afirmou que ainda tem mais alguns anos atuando em alto nível, mas que está com vontade de aproveitar a reta final de temporada.- Apesar da idade, posso render três, quatro ou cinco anos em alto nível caso meu corpo aguente e as lesões me respeitem. Há muita incerteza (em relação à renovação). Não há nada novo. Apenas penso em voltar da lesão e terminar a temporada do melhor jeito possível. Garanto que quando tiver algo, serei o primeiro a comunicar, mas agora estou tranquilo. Estou concentrado em saborear o ano.