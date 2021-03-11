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Sergio Ramos diz que pode render anos em alto nível, mas renovação segue incerta com Real Madrid

Zagueiro afirmou que as negociações não tiveram progresso e que pensa em aproveitar o final desta temporada. Defensor pode voltar aos gramados neste final de semana...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 14:38
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Sergio Ramos revelou que ainda não há nenhuma definição sobre seu futuro e onde irá jogar na próxima temporada. Em coletiva de imprensa pelo lançamento de uma série da Amazon Prime Video sobre si, o defensor afirmou que ainda tem mais alguns anos atuando em alto nível, mas que está com vontade de aproveitar a reta final de temporada.- Apesar da idade, posso render três, quatro ou cinco anos em alto nível caso meu corpo aguente e as lesões me respeitem. Há muita incerteza (em relação à renovação). Não há nada novo. Apenas penso em voltar da lesão e terminar a temporada do melhor jeito possível. Garanto que quando tiver algo, serei o primeiro a comunicar, mas agora estou tranquilo. Estou concentrado em saborear o ano.
> Veja a tabela da La Liga
O espanhol pode retornar aos gramados neste final de semana, diante do Elche, e a expectativa é de que seja titular no duelo contra a Atalanta pela Champions League. O defensor está encontrando dificuldades para renovar seu vínculo com o Real Madrid após mais de 15 anos defendendo as cores merengues.

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