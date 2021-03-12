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futebol

Sergio Ramos diz que gostaria de jogar com Messi no Real Madrid

Zagueiro e capitão merengue afirmou que o clube sofreu muito contra o Messi e que presença do argentino ajudaria na conquista de mais títulos...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 11:42

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 11:42
Crédito: Sergio Ramos gostaria de jogar ao lado de Messi (AFP
Sergio Ramos afirmou que gostaria de jogar ao lado de Lionel Messi no Real Madrid, em entrevista com Ibai Llanos. O argentino está em final de contrato com o Barcelona e será um jogador livre para negociar com outra equipe na próxima temporada. De acordo com o defensor, o camisa 10 poderia até passar os primeiros dias em Madri em sua residência.- 100% gostaria (da contratação de Messi). Se fosse preciso, ele poderia até morar na minha casa nas primeiras semanas. Ficaria encantado. Nós sofremos muito com Leo nos seus melhores anos. Não o ter como adversário seria uma alegria muito grande, pois ajudaria a ganhar, conquistar mais êxitos. Seria um absurdo dizer o contrário.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Embora esta situação possa acontecer, ela é muito improvável por conta da identificação que Messi tem com o clube da Catalunha. Com a eleição de Laporta, as chances do craque permanecer com a equipe culé aumentaram, mas ainda há especulações de que o atleta possa ir para o Paris Saint-Germain ou Manchester City.

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