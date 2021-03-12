Sergio Ramos diz que gostaria de jogar com Messi no Real Madrid

Sergio Ramos afirmou que gostaria de jogar ao lado de Lionel Messi no Real Madrid, em entrevista com Ibai Llanos. O argentino está em final de contrato com o Barcelona e será um jogador livre para negociar com outra equipe na próxima temporada. De acordo com o defensor, o camisa 10 poderia até passar os primeiros dias em Madri em sua residência.- 100% gostaria (da contratação de Messi). Se fosse preciso, ele poderia até morar na minha casa nas primeiras semanas. Ficaria encantado. Nós sofremos muito com Leo nos seus melhores anos. Não o ter como adversário seria uma alegria muito grande, pois ajudaria a ganhar, conquistar mais êxitos. Seria um absurdo dizer o contrário.