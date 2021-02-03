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futebol

Sergio Ramos dá ultimato ao Real Madrid pela renovação contratual

Zagueiro espanhol só aceita renovar seu vínculo caso suas condições sejam aceitas pelos merengues. Manchester United, City e Paris Saint-Germain são favoritos pelo defensor...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 09:01

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 09:01

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O zagueiro Sergio Ramos lançou um ultimato para o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Segundo o jornal “El Mundo”, o atleta afirmou que o clube deve aceitar as suas condições impostas para a renovação contratual (mais dois anos de vínculo com o atual salário) ou irá se despedir da equipe ao final desta temporada.As informações também indicam que a última reunião entre as partes não foi tensa e o defensor mostrou muita gratidão ao clube em que atua desde 2005. No entanto, com o objetivo de acertar as contas em um momento de crise econômica, os merengues estão pessimistas quanto à renovação do líder e capitão do elenco.
> Veja a tabela da La Liga
Próximo de uma saída, Manchester United, City e Paris Saint-Germain surgem como favoritos para a chegada de Ramos. Segundo a imprensa inglesa, o espanhol já teria escolhido os Diabos Vermelhos como seu futuro destino. Apesar das especulações, ainda não há informações sobre uma proposta oficial nas mãos do jogador.

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