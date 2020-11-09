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Sérgio Frias se manifesta sobre pleito do Vasco: 'As urnas mostraram qual é o desejo do sócio'

Benemérito do Cruz-Maltino afirma que os que estiveram presentes em São Januário no último sábado elegeram Leven Siano 'de forma democrática' e 'pede pacificação de fato'...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 14:24

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:24

Crédito: Paulo Fernandes
A reação de Sérgio Frias ao resultado da corrida eleitoral do Vasco no último sábado foi ratificada pela chapa "Aqui É Vasco". Por meio de uma rede social, o candidato, único que ficou até o final da apuração dos votos que decretaram a vitória (sub judice) de Luiz Roberto Leven Siano, destacou.
"Vascaínos e vascaínas. A eleição do Club de Regatas Vasco da Gama de 2020 acabou. Houve um vencedor. As urnas mostraram qual é o desejo do verdadeiro sócio do Vasco, aquele que esteve presente em São Januário e que de forma democrática, com a maioria dos votos, trouxe o novo presidente para o clube".
O benemérito do clube afirmou que o Cruz-Maltino precisa de "união de propósitos" para voltar a crescer. Além disto, ressaltou que "este é o sentimento da torcida". "Nesse momento, o Vasco deve se unir internamente. Deve haver pacificação de fato. Deve haver união de propósitos. Pela evolução, pelas conquistas, pelas vitórias, pelo crescimento institucional do clube. Nossos adversários estão fora do Vasco. De dentro do Vasco, é importante que todos saibam disso. É esse o sentimento da torcida, que quer um Vasco melhor, conquistador e que respeite seus princípios institucionais e históricos. Saudações vascaínas a todos. Casaca!".

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