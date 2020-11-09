Sérgio Frias se manifesta sobre pleito do Vasco: 'As urnas mostraram qual é o desejo do sócio'

Crédito: Paulo Fernandes

A reação de Sérgio Frias ao resultado da corrida eleitoral do Vasco no último sábado foi ratificada pela chapa "Aqui É Vasco". Por meio de uma rede social, o candidato, único que ficou até o final da apuração dos votos que decretaram a vitória (sub judice) de Luiz Roberto Leven Siano, destacou.

"Vascaínos e vascaínas. A eleição do Club de Regatas Vasco da Gama de 2020 acabou. Houve um vencedor. As urnas mostraram qual é o desejo do verdadeiro sócio do Vasco, aquele que esteve presente em São Januário e que de forma democrática, com a maioria dos votos, trouxe o novo presidente para o clube".