Sergio Frias, do Casaca, lança candidatura a presidente do Vasco

A eleição do Vasco tem mais um candidato. O escritor Sérgio Frias, do grupo político Casaca, anunciou nesta quarta-feira que vai participar do pleito marcado para 7 de novembro. A campanha foi afirmada em entrevista ao site Uol.Frias passa a ser, em tese, o nono candidato na disputa que já tem Alexandre Campello (que recorre na Justiça após ser considerado inelegível), Julio Brant, Jorge Salgado, Luiz Roberto Leven Siano, Fred Lopes, Augusto Ariston, Nelson Medrado Dias e Luis Manuel Fernandes. Este último, porém, pode retirar a candidatura em breve.