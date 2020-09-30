Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sergio Frias, do Casaca, lança candidatura a presidente do Vasco

Escritor se junta à disputa que será direta pela primeira vez na história do clube. Outros candidatos podem se retirar nos próximos dias...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 19:17
Crédito: Sérgio Frias é um dos líderes de um grupo experiente na política cruz-maltina (Divulgação/CASACA!
A eleição do Vasco tem mais um candidato. O escritor Sérgio Frias, do grupo político Casaca, anunciou nesta quarta-feira que vai participar do pleito marcado para 7 de novembro. A campanha foi afirmada em entrevista ao site Uol.Frias passa a ser, em tese, o nono candidato na disputa que já tem Alexandre Campello (que recorre na Justiça após ser considerado inelegível), Julio Brant, Jorge Salgado, Luiz Roberto Leven Siano, Fred Lopes, Augusto Ariston, Nelson Medrado Dias e Luis Manuel Fernandes. Este último, porém, pode retirar a candidatura em breve.
Fernandes, inclusive, fez um fio de tuítes em horário próximo à publicação da reportagem que anuncia Frias como candidato. No microblog, ele sugeria a formação de uma "frente em defesa do Vasco".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados