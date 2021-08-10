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futebol

Sergiño Dest, lateral-direito do Barcelona, é alvo do Milan, diz jornal

Lateral-direito estadunidense do Barcelona pode deixar a equipe catalã nesta janela de transferências para assinar com o Milan...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 15:58
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Segundo o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', o Milan pode contratar o lateral-direito Sergiño Dest, do Barcelona. O estadunidense, que também pode atuar perto do ataque, é alvo da equipe rossonera nesta janela de transferências.
Veja a tabela do ItalianoA 'Gazzetta dello Sport' informa que o Milan busca um jogador para a sua lateral-direita nesta temporada. Apesar de ter Alesandro Florenzi, jogador que pertence a Roma e esteve emprestado ao Paris Saint-Germain na última temporada, como alvo o time italiano conta com outras alternativas.
A busca do Milan por um lateral-direito chega ao Barcelona, onde Sergiño Dest é o alvo da equipe italiana. Aos 20 anos de idade, o jogador ainda não conseguiu garantir a titularidade absoluta na equipe blaugrana, e pode mudar de time.
Com a chegada do lateral-direito brasileiro Emerson Royal no Barcelona, Sergiño Dest pode perder ainda mais espaço na equipe catalã. Com isso, uma saída para o Milan nesta temporada pode beneficiar a carreira do jovem jogador estadunidense.

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