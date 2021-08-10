Sergiño Dest, lateral-direito do Barcelona, é alvo do Milan, diz jornal

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Segundo o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', o Milan pode contratar o lateral-direito Sergiño Dest, do Barcelona. O estadunidense, que também pode atuar perto do ataque, é alvo da equipe rossonera nesta janela de transferências.

Veja a tabela do ItalianoA 'Gazzetta dello Sport' informa que o Milan busca um jogador para a sua lateral-direita nesta temporada. Apesar de ter Alesandro Florenzi, jogador que pertence a Roma e esteve emprestado ao Paris Saint-Germain na última temporada, como alvo o time italiano conta com outras alternativas.

A busca do Milan por um lateral-direito chega ao Barcelona, onde Sergiño Dest é o alvo da equipe italiana. Aos 20 anos de idade, o jogador ainda não conseguiu garantir a titularidade absoluta na equipe blaugrana, e pode mudar de time.