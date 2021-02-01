Sereias realizam testes de COVID na reapresentação para temporada 2021

A temporada de 2020 no futebol masculino ainda não terminou, mas para as Sereias da Vila, a segunda-feira foi oficialmente o primeiro dia da temporada de 2021. O dia foi de reapresentação no CT Rei Pelé e, como já é de costume em tempos de pandemia, de realização de testes de COVID.Após os exames, as atletas foram dispensadas e entraram em isolamento na sequência. Elas só iniciarão os exames físicos e os treinos com bola após saírem os resultados dos testes de COVID.Em 2020, as Sereias não tiveram uma temporada muito vitoriosa, pois caíram precocemente nas competições mais disputadas. Para a nova temporada, com a troca de presidente, ocorreram mudanças no futebol feminino do Santos, com destaque para as chegadas da treinadora Christiane Lessa e do coordenador de futebol Amauri Nascimento.O clube já renovou com as goleiras Michelle e Camila Gomes, as zagueiras Tayla e Day Silva, a lateral Fê Palermo, as meias Brena, Erikinha, Bia Menezes e Rita Bove, e as atacantes Thaisinha, Amanda Gutierres, Maria Dias, Ketlen e Cristiane. Nicole Marussi, Analuyza, Luana, Sassá, Gi Fernandes e Laura Valverde são reforços caseiros, pois as jovens assinaram seus primeiros contratos como atletas profissionais.