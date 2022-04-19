Sereias goleiam o Cresspom na Vila pelo Brasileiro Feminino

As Sereias da Vila venceram o Cresspom (DF) pelo placar de 6 a 0 jogando em casa, na Vila Belmiro, em Santos (SP), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols santistas na noite desta segunda-feira (18) foram marcados por Ana Carla (duas vezes), Cristiane (duas vezes), Fernanda e Julia.
Com o resultado, a equipe vai a nove pontos e sobe para a sexta colocação na tabela, dentro da zona de classificação às quartas de final.
Pela sétima rodada da competição nacional, as Sereias da Vila recebem o Grêmio no Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP). A partida está marcada para às 20 horas da próxima segunda-feira (25) e contará com transmissão ao vivo do Sportv.
O jogo
A partida começou com muito equilíbrio entre as duas equipes, que se estudavam para encaixar as jogadas de ataque. Aos 15 minutos, as Sereias da Vila chegaram pela primeira vez com perigo ao ataque após descida de Gi Oliveira em velocidade pela lateral direita. Gi cruzou para a área e Thaisinha tentou completar com um voleio. Desequilibrada pela marcação, a camisa 10 santista acabou mandando a bola à direita da meta.
Com 24 minutos jogados, as Sereias da Vila abriram o placar com um golaço de Ana Carla. Após roubada de bola de Brena pelo meio de campo, a camisa 14 recebeu e viu a goleira adversária avançada. Mesmo de longe, Ana bateu forte na bola e marcou um golaço por cobertura.
E pouco depois, aos 28 minutos, o Peixe fez 2 a 0 com Cristiane. A camisa 11 recebeu passe preciso de Brena, enfiado entre as zagueiras, enquanto entrava na grande área. Com muita calma, a atacante tocou na saída da goleira e colocou a bola no fundo das redes do canto esquerdo.
Aos 35, Thaisinha tabelou com Brena na intermediária e arriscou a finalização de longe. Sem muita força, a bola acabou nas mãos da goleira Letícia. Aos 39, foi a vez de Fernanda receber pela intermediária e arriscar a finalização com muita força, obrigando a goleira adversária a se esticar para fazer a defesa.
E ainda antes do intervalo, aos 41 minutos, o Santos FC marcou seu terciero gol com Fernanda. Thaisinha recebeu lançamento pela ponta esquerda e cruzou para área. A bola chegou a Cristiane, que prontamente passou para Fernanda, que chegava de trás. A camisa 32 concluiu com precisão no canto inferior esquerdo e marcou seu terceiro gol com o Manto Sagrado.
Já na segunda, as Sereias da Vila transformaram a vitória em goleada aos oito minutos, com gol de cabeça marcado por Cristiane. Bem posicionada na grande área, a camisa 11 recebeu cruzamento perfeito de Bia Menezes e escorou no contrapé da goleira para ampliar a vantagem santista.
Aos onze minutos, Thaisinha recebeu pela esquerda do ataque, cortou para o meio e arriscou finalização cruzada com força. Com desvio na marcação, a bola parou em defesa de Letícia em dois tempos.
No minuto seguinte, após lançamento de Brena, a goleira adversária se atrapalhou com a bola e largou nos pés de Ana Carla, dentro da grande área. A camisa 14 não perdoou, tirou de Letícia com um corte rápido e bateu cruzado para fazer 5 a 0 para o Santos FC.
O sexto gol chegou aos 23 minutos e veio dos pés de Julia, que acabara de entrar em campo. Após jogada em velocidade pela direita, Gi Oliveira cruzou rasteiro para a grande área, na direção de Nicole Marussi, que com muita inteligência fez um cora-luz, deixando a bola chegar até Julia. De primeira, a camisa 18 bateu com força e colocou a bola no fundo das redes.
Aos 42 minutos, o Peixe chegou a marcar o sétimo gol com Erikinha, que aproveitourebote após bela finalização de Julia, que explodiu no travessão. O árbitro Adriano de Assis Miranda, no entanto, assinalou impedimento do lance e anulou o tento.
FICHA TÉCNICA
SANTOS FC 6 X 0 CRESSPOM (DF)
Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)Data: segunda-feira, 18 de abril de 2022Horário: 20hÁrbitro: Adriano de Assis MirandaAssistentes: Patrícia Carla de Oliveira e Ítalo Magno de Paula AndradeCartões Amarelos: (CRE) Nath PitbullGols: (SFC) Ana Carla, aos 24′, Cristiane, aos 28′ e Thaisinha, aos 41′ do 1ºT, Cristiane, aos 8′, Ana Carla, aos 12′ e Julia, aos 23′ do 2ºTSantos FC: Vivi (Anna Bia); Gi Oliveira, Tayla, Kaká e Bia Menezes (Stabile); Brena (Julia), Ana Carla (Erikinha) e Fernanda; Thaisinha, Jane (Nicole Marussi) e Cristiane. Técnica: Tatiele SilveiraCresspom: Letícia Rodrigues; Jaqueline (Jhenefer), Camila Santos, Bruna Amarante e Di Menor (Alê Rato); Nath Pitbull (Lauana), Patrícia, Silvânia e Keké; Michele (Dani Batista) e Moara (Silvana Bispo). Técnico: Robson Marinho