Sereias da Vila goleiam o Pinda por 11 a 0 no Paulista Feminino

As Sereias da Vila golearam o Pinda SC por 11 a 0 na manhã deste domingo, no CT Rei Pelé, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista Feminino. Os gols santistas foram marcados por Erikinha, Karen (duas vezes), Amanda Gutierres, Byanca Brasil (três vezes), Alanna (duas vezes), Nicole Marussi e Laura Valverde.
Na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino, as Sereias da Vila enfrentam fora de casa o Realidade Jovem, no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP). A partida acontece às 15 horas da próxima quarta-feira (13) e terá transmissão ao vivo da FPF TV (Eleven e Paulistão Play).
Com apenas dois minutos de jogo, as Sereias da Vila abriram o placar no CT Rei Pelé. Bia Menezes avançou pela esquerda, invadiu a grande área e abriu para Byanca Brasil chegar cruzando. A bola encontrou Erikinha chegando na pequena área e a camisa 20 completou para o gol.
Logo em seguida, aos quatro minutos, Byanca recebeu na entrada da área e tentou a finalizacao colocada. Com o desvio na marcação, a bola saiu em escanteio para o Santos, passando a poucos centímetros do ângulo direito de Lia.
Após a cobrança de Byanca pela esquerda, Day Silva cabeceou com força para a meta, mas acabou acertando a cabeça de Karen. Com o desvio da camisa 30, a bola parou no fundo das redes: 2 a 0 para as Sereias da Vila.
Com 17 minutos, as Sereias chegaram ao terceiro gol com Amanda Guierres. Julia recebeu pela direita e acertou cruzamento preciso para Amanda, que, da segunda trave, cabeceou e ampliou a vantagem do Santos FC.
Aos 35 minutos da etapa inicial, o árbitro Kleber Canto dos Santos marcou pênalti em Amanda Gutierres, que foi detrubada na grande área. Byanca Brasil foi para a cobrança e acertou o canto direito à meia altura. 4 a 0 para o Santos FC.
Ainda no primeiro minuto da segunda etapa, o Pinda SC teve pênalti marcado a seu favor. Helena bateu no meio do gol e Camila Rodrigues defendeu com os pés!
O quinto gol das Sereias saiu ainda com oito minutos de segundo tempo. Alanna cruzou para Karen na pequena área e a camisa 30 só teve o trabalho de comoletar para o gol.
Logo depois, aos 10, Bruninha recebeu passe em profundidade pela direita do ataque e cruzou para Alanna, que completou para o fundo das redes para marcar o sexto gol do Santos.
Com 15 minutos, Byanca Brasil marcou o sétimo gol das Sereias da Vila em cobrança de falta colocada, batida a poucos centímetros da entrada da área. A bola entrou precisamente no ângulo esquerdo de Lia, sem chances de defesa para a goleira.
O oitavo tento surgiu de jogada de Byanca Brasil, que recebeu pela entrada da área, mas acabou travada na finalização. No rebote, Nicole Marussi, que acabara de entrar, recuperou a bola e tocou na saída da goleira, fazendo 8 a 0 para o Alvinegro Praiano.
Aos 23, as Sereias fizeram 9 a 0 com Byanca Brasil, que marcou pela terceira vez no jogo. Nicole Marussi roubou bola no campo de ataque e abriu para Byanca finalizar da entrada da área, deslocando a goleira Lia.
E já aos 30 minutos, Alanna marcou o décimo gol das Sereias da Vila. Day lançou Julia pela direita e a camisa 16 cruzou para Alanna, de carrinho, empurrar para o gol.
Dez minutos depois, Laura Valverde marcou o décimo primeiro. Depois de confusão na grande área, a bola sobrou nos pés da camisa 25, que contou com desvio na defesa adversária para enganar a goleira.
SANTOS 11 X 0 PINDA SCLocal: CT Rei Pelé, em Santos (SP)Data: domingo, 10 de outubro de 2021Horário: 11hÁrbitro: Kleber Canto dos SantosAssistentes: Diogo Cruz Freire e Ricardo Luis BuzziGols: (SFC) Erikinha, aos 2′, Karen, aos 5′, Amanda Gutierres, aos 17′, Byanca Brasil (de pênalti), aos 36′ do 1°T, Karen aos 8′, Alanna, aos 10′, Byanca, aos 15′, Nicole Marussi, aos 20′, Byanca Brasil aos 23′, Alanna, aos 30′ e Laura Valverde, aos 40′ do 2°TSantos FC: Camila Rodrigues; Bruninha (Gi Fernandes), Day Silva, Sassá e Bia Menezes; Brena (Laura Valverde), Julia (Analuyza) e Erikinha (Nicole Marussi); Karen (Maria Dias), Byanca Brasil e Amanda Gutierres (Alanna). Técnica: Tatiele SilveiraPinda SC: Lia; Serrat, Kety (Elen Baptista), Leandra e Teberga (Evila Vanessa); Mandinha, Carolzinha (Bia) e Bianquinha; Bruna, Jessica e Tata (Helena). Técnico: Marcos Derrico