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Sereias aguardam resultados e já pensam em estreia no Brasileirão

Após período de lockdown na Baixada Santista, elenco feminino do Santos passa por exames de Covid para que atletas possam voltar a treinar juntas no CT Rei Pelé...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 19:50

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 19:50
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
O elenco das Sereias da Vila passou por testes de Covid na manhã desta quarta-feira (7). Assim que os resultados saírem, as jogadoras serão liberadas para voltarem aos treinos já visando a estreia no Campeonato Brasileiro Feminino A-1 no dia 17, contra o Internacional. Os treinos das Sereias foram paralisados em março devido ao lockdown na Baixada Santista e as jogadoras estavam treinando em casa com apoio da comissão técnica.A atacante Cristiane foi uma baixa. Ela não se apresentou por estar com a Seleção Brasileira Feminina principal que se prepara para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. O período de treinamento com o Brasil se encerra no dia 13 de abril.Outras ausências foram das Sereinhas convocadas para a Seleção Brasileira Feminina sub-20. Bruna, Laura, Luana, Analuyza e Giovanna Fernandes foram chamadas pelo técnico Jonas Urias para atuarem nos amistosos preparatórios contra o México, entre os dias 5 e 13 de abril. Os confrontos serão nos dias 9 e 12 de abril, às 12h, no Centro de Alto Rendimento, na Cidade do México. A atacante Gi Fernandes testou positivo para a Covid e não viajou, ela está isolada em casa.Em Porto Alegre será a estreia, também, da técnica Christiane Lessa no comando do Peixe. As Sereias da Vila passaram por mudanças para a temporada, com 21 atletas de contratos renovados com o clube e mais seis reforços. O único problema para a comandante santista é a zagueira Tayla, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito durante um treino, no último mês, e deve desfalcar o time durante toda a temporada. A atleta passou por uma cirurgia nesta quarta-feira e a operação foi considerada um sucesso.

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