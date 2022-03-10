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Será? Tite não descarta convocar Paulinho e Renato Augusto, dupla do Corinthians: 'Estou acompanhando'

Dupla do Timão esteve na lista do treinador na Copa do Mundo da Rússia e pode ganhar nova chance antes do Mundial do Catar...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 14:22

Publicado em 10 de Março de 2022 às 14:22

Paulinho e Renato Augusto, do Corinthians, estão no radar do técnico da Seleção Brasileira, Tite, para futuras convocações. O treinador deixou claro que observa a dupla do Timão pelas funções exercidas por cada um.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato
- Os dois (Renato Augusto e Paulinho), ampliando não só para o nome, mas para a função, têm, sim (espaço). O Renato Augusto é um extraordinário jogador. O que conta é o desempenho da equipe e o potencial de crescimento que ele tem, todos esses aspectos. Claro que estou acompanhando - revelou Tite em entrevista à TNT Sports.
Na próxima sexta-feira (11), ele convocará a Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, contra Chile e Bolívia. Tite ressaltou a qualidade de Paulinho em infiltrar na área adversária e aparecer bem no ataque.
- A função do Paulinho, de meio-campista infiltrador, quando a gente vê o Paquetá ali, Firmino, como usei na Copa do Mundo, Coutinho, ele (Paulinho) pode ser utilizado, transitando em uma fase mais ofensiva - concluiu.
> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Corinthians no Paulistão
Paulinho e Renato Augusto já disputaram 13 jogos vestindo a camisa da Amarelinha entre 2016 e 2018, conquistando nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Os dois, que jogaram juntos pela primeira vez no Timão em 2013, estão reunidos novamente no Time do Povo.
Renato chegou ao Corinthians em julho de 2021 após deixar o Beijing Guouan, da China. Desde então, assumiu o protagonismo da equipe, marcando cinco gols e dando duas assistências em 29 jogos até aqui.
Já Paulinho foi a grande contratação do clube alvinegro para 2022. O meia estava livre no mercado após rescindir com o Al Ahli, da Arábia Saudita, e chegou com o auxílio do Grupo Taunsa, que está ajudando em parte dos salários do atleta. Nesta temporada, o camisa 15 soma dois gols e uma assistência em nove jogos.
Crédito: PaulinhoeRenatoAugustodurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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