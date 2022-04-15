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futebol

Será? Alexander Medina vê Internacional em 'evolução'

Comandante elogiou a sua equipe após o empate frustrante dentro de casa diante do Guaireña...
LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 00:35

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 00:35

Na noite desta quinta-feira, o Internacional recebeu o Guaireña no Beira-Rio e acabou no empate por 1 a 1, resultado que aumenta a pressão nos bastidores do Colorado.
- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA
Alvo de críticas da torcida, o técnico Alexander Medina enxerga evolução em sua equipe, principalmente na construção ofensiva.
‘Há jogadas ofensivas. Eles dão sinais de que estão melhorando. Não aconteceu o resultado, mas temos convicção de que o trabalho dará frutos’, afirmou, antes de completar:
'O Inter criou situações de gol. O rival não, chegou duas vezes. Tivemos inúmeras situações. Se tivéssemos sido mais contundentes, a partida não teria terminado assim’, frisou.
Calendário
Agora, o Internacional deixa de lado a Sul-Americana e foca no Brasileirão. O próximo jogo é no domingo, quando recebe o Fortaleza.
Crédito: (Foto:Divulgação/RicardoDuarte/Internacional

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