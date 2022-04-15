Será? Alexander Medina vê Internacional em 'evolução'

Na noite desta quinta-feira, o Internacional recebeu o Guaireña no Beira-Rio e acabou no empate por 1 a 1, resultado que aumenta a pressão nos bastidores do Colorado.

- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA

Alvo de críticas da torcida, o técnico Alexander Medina enxerga evolução em sua equipe, principalmente na construção ofensiva.

‘Há jogadas ofensivas. Eles dão sinais de que estão melhorando. Não aconteceu o resultado, mas temos convicção de que o trabalho dará frutos’, afirmou, antes de completar:

'O Inter criou situações de gol. O rival não, chegou duas vezes. Tivemos inúmeras situações. Se tivéssemos sido mais contundentes, a partida não teria terminado assim’, frisou.

Calendário

Agora, o Internacional deixa de lado a Sul-Americana e foca no Brasileirão. O próximo jogo é no domingo, quando recebe o Fortaleza.