Sequência pelo Corinthians credencia titularidade de Lucas Piton em Dérbi pela semi do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Piton tem crescido muito no elenco do Corinthians nesta temporada. Lateral-esquerdo de 20 anos, promovido ao time principal corintiano na temporada passada, eu atleta foi titular nas últimas três partidas do Timão e desbancado o experiente e multicampeão com a camisa alvinegra, Fábio Santos.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosNo início desta temporada, Piton estava atrás do companheiro de posição, mas as atuações dos atletas mais jovens no revesamento feito pelo técnico Vagner Mancini no último mês colocaram o camisa seis em prateleira mais elevado no elenco.

O divisor de águas foi o gol de falta no clássico contra o Santos, no dia 25 de abril, na Vila Belmiro, ainda na primeira fase do Paulistão, que foi o segundo de uma vitória por 2 a 0 do Corinthians, fora de casa. Desde então, Lucas passou a ser escalado junto aos atletas que atuam nos confrontos mais importantes do Timão.

Na última quinta-feira (13), o lateral ficou apenas no banco na goleada por 4 a 0 sofrida pelo Peñarol, pela quarta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, o que culminou na eliminação corintiana no torneio continental. Nesse jogo, o técnico corintiano preservou seis atletas que são escalados mais frequentemente como titulares, que nem viajaram ao Uruguai. Piton iniciando essa partida como reserva foi um indicativo de que ele deve iniciar o clássico deste fim de semana, decidindo vaga na decisão estadual.

- É um clássico, Corinthians contra Palmeiras, rivalidade muito grande e uma semifinal do Campeonato Paulista. Vamos atrás da vaga para final e fazer um bom jogo, se Deus quiser – disse o atleta à Corinthians TV na véspera do jogo.