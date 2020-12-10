Sequência de 'reação' do Inter fica como ponto positivo na queda diante do Boca

Crédito: AFP

Depois de uma sequência muito ruim de apresentações feitas pelo Internacional após Abel Braga assumir a equipe, o Colorado já havia feito uma partida interessante na igualdade em 2 a 2 diante do Atlético-MG no Brasileirão. Algo que, diante do Boca Juniors em La Bombonera, se repetiu com um toque adicional de otimismo.

Principalmente na etapa inicial, a capacidade não apenas de retenção da bola como também de acionar o sistema criativo do meio-campo Colorado formado por Edenílson, Patrick (o grande nome da equipe na partida), Lindoso, Praxedes e Marcos Guilherme foi elemento bastante positivo. Mesmo diante de um adversário complicado e um contexto de eliminatória desfavorável.

Outro elemento a ser elogiado trata-se do mérito em manter a regularidade de desempenho mesmo não marcando o segundo gol que evitaria a necessidade das penalidades. Algo que, diante do momento de fragilidade emocional, denota maior equilíbrio do plantel na busca por resultados que recoloquem a equipe no caminho da competitividade vista no início da temporada, independente do estilo de jogo adotado.

Nas penalidades, Lindoso e principalmente Peglow (atleta identificado pelo clube não apenas pela formação, mas também pela torcida em particular do atleta pelo Inter) acabaram não convertendo onde o choro do jovem atacante carece de um trabalho intenso de comissão técnica e companheiros acerca de doses importantes de confiança.