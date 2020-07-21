Sempre ele: com diferentes parcerias, Pikachu segue constante no Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Esta é a quinta temporada de Yago Pikachu pelo Vasco. Polivalente desde que foi contratado junto ao Paysandu, o lateral-meia-ponta-direita já passou por diferentes fases do Cruz-Maltino: na primeira e na segunda divisão nacional, em períodos invencíveis e fases ruins. Mas quase sempre protagonizando parcerias.

Foram mais de 50 jogos com ele à frente e Madson na linha de defesa, entre 2016 e 2017. A dobradinha do ano passado foi com Rossi, sendo Pikachu o lateral. Agora, se desenham tabelas e outras jogadas sendo Vinícius o companheiro de lado direito.

- Estamos nos adaptando ao estilo de jogo. A mudança maior vem no posicionamento, saindo um pouco da linha de quatro, tentando cair para o lado. O Vinícius vem dando amplitude para pegar a bola no mano a mano explicou Yago Pikachu, após o jogo-treino com o Macaé, no último sábado. E completou:

- Tentamos evoluir, mas claro que estamos em um processo de adaptação, com o tempo necessário de errar. Temos de trabalhar nestes treinos, nos coletivos para, quando chegarem as competições, minimizar os erros -