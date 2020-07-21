Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sempre ele: com diferentes parcerias, Pikachu segue constante no Vasco

Novo companheiro de lado direito é Vinícius, com quem o lateral busca sintonia total antes do início do Campeonato Brasileiro, mas o parceiro já foi Rossi e Madson desde 2016...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2020 às 10:30

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 10:30

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Esta é a quinta temporada de Yago Pikachu pelo Vasco. Polivalente desde que foi contratado junto ao Paysandu, o lateral-meia-ponta-direita já passou por diferentes fases do Cruz-Maltino: na primeira e na segunda divisão nacional, em períodos invencíveis e fases ruins. Mas quase sempre protagonizando parcerias.
Foram mais de 50 jogos com ele à frente e Madson na linha de defesa, entre 2016 e 2017. A dobradinha do ano passado foi com Rossi, sendo Pikachu o lateral. Agora, se desenham tabelas e outras jogadas sendo Vinícius o companheiro de lado direito.
- Estamos nos adaptando ao estilo de jogo. A mudança maior vem no posicionamento, saindo um pouco da linha de quatro, tentando cair para o lado. O Vinícius vem dando amplitude para pegar a bola no mano a mano explicou Yago Pikachu, após o jogo-treino com o Macaé, no último sábado. E completou:
- Tentamos evoluir, mas claro que estamos em um processo de adaptação, com o tempo necessário de errar. Temos de trabalhar nestes treinos, nos coletivos para, quando chegarem as competições, minimizar os erros -
Em 2018, temporada mais artilheira de Pikachu pelo clube de São Januário, curiosamente ele não teve um grande parceiro. Foram 19 gols naqueles 59 jogos. Agora, em 2020, ele segue sendo lateral nos 14 jogos oficiais que fez até o momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados