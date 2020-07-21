Sempre ele: com diferentes parcerias, Pikachu segue constante no Vasco

Esta é a quinta temporada de Yago Pikachu pelo Vasco. Polivalente desde que foi contratado junto ao Paysandu, o lateral-meia-ponta-direita já passou por diferentes fases do Cruz-Maltino: na primeira e na segunda divisão nacional, em períodos invencíveis e fases ruins. Mas quase sempre protagonizando parcerias.
Foram mais de 50 jogos com ele à frente e Madson na linha de defesa, entre 2016 e 2017. A dobradinha do ano passado foi com Rossi, sendo Pikachu o lateral. Agora, se desenham tabelas e outras jogadas sendo Vinícius o companheiro de lado direito.
- Estamos nos adaptando ao estilo de jogo. A mudança maior vem no posicionamento, saindo um pouco da linha de quatro, tentando cair para o lado. O Vinícius vem dando amplitude para pegar a bola no mano a mano explicou Yago Pikachu, após o jogo-treino com o Macaé, no último sábado. E completou:
- Tentamos evoluir, mas claro que estamos em um processo de adaptação, com o tempo necessário de errar. Temos de trabalhar nestes treinos, nos coletivos para, quando chegarem as competições, minimizar os erros -
Em 2018, temporada mais artilheira de Pikachu pelo clube de São Januário, curiosamente ele não teve um grande parceiro. Foram 19 gols naqueles 59 jogos. Agora, em 2020, ele segue sendo lateral nos 14 jogos oficiais que fez até o momento.