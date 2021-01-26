Sempre ele: agora sem jejum, Cano é esperança do Vasco contra o Palmeiras

Thiago Galhardo, pelo Ceará, em 2019; Diego Souza, pelo Sport, em 2017; e Maxi López, pelo próprio Vasco, em 2018. São exemplos de como é importante ter um jogador como garantia de gols quando se luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No caso do time cruz-maltino deste ano, a referência é Germán Cano. Autor de dois gols contra o Atlético-MG, na última rodada, ele também é esperança nesta terça-feira, contra o Palmeiras.- O Cano é um grande finalizador. A bola tem que chegar nele que ele vai guardar - resumiu o técnico Vanderlei Luxemburgo, após a partida mais recente, na qual o jogador pôs fim a um jejum de seis jogos sem fazer gol.