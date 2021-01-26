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futebol

Sempre ele: agora sem jejum, Cano é esperança do Vasco contra o Palmeiras

Cruz-Maltino encara o Verdão nesta terça-feira, em São Paulo, na partida seguinte após o argentino marcar um golaço e dar fim a uma seca de seis partidas sem fazer gol...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 08:30

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: O argentino Cano é o destaque maior do Vasco nesta temporada (Nayra Halm/Fotoarena/Agência Lancepress!
Thiago Galhardo, pelo Ceará, em 2019; Diego Souza, pelo Sport, em 2017; e Maxi López, pelo próprio Vasco, em 2018. São exemplos de como é importante ter um jogador como garantia de gols quando se luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No caso do time cruz-maltino deste ano, a referência é Germán Cano. Autor de dois gols contra o Atlético-MG, na última rodada, ele também é esperança nesta terça-feira, contra o Palmeiras.- O Cano é um grande finalizador. A bola tem que chegar nele que ele vai guardar - resumiu o técnico Vanderlei Luxemburgo, após a partida mais recente, na qual o jogador pôs fim a um jejum de seis jogos sem fazer gol.
Já são 13 gols do centroavante, que está na briga pela artilharia da competição - Thiago Galhardo, Marinho e Claudinho têm 16. No ano, o argentino tem 23 gols em 44 partidas. A importância dele para o Vasco se resume na quantidade de gols marcados pelo time de São Januário na temporada: 49. Cano é responsável por quase metade.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O destaque em campo e até o alcance midiático de Germán Cano são tão grandes que até o perfil do Campeonato Brasileiro explora a imagem do atacante. Nesta segunda-feira, inclusive.
Para o Vasco, a manutenção da primeira divisão vai passar pelos gols do artilheiro.

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