Semifinal do Carioca: confira valores e como comprar os ingressos para o primeiro Vasco x Flamengo

Estão à venda os ingressos para o primeiro Clássico dos Milhões pela semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco x Flamengo (com mando cruz-maltino) será nesta quarta-feira, às 20 horas, no Maracanã. E os bilhetes custam de R$ 20 a R$ 250, sempre mais baratos para sócios dos clubes. Os setores Leste e Maracanã Mais são mistos.VASCO

Valores:

Setor Sul – R$50,00Leste Superior – R$50,00Leste Inferior – R$70,00Maracanã Mais – R$250,00

Dos planos e valores por setor:

Setor Leste Superior:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$15,00Estatutário Caldeirão Mais – R$25,00Estatutário Caldeirão – R$25,00Estatutário Norte a Sul – R$25,00Estatutário Camisas Negras – R$25,00Estatutário – R$25,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$15,00

Setor Leste Inferior:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$21,00Estatutário Caldeirão Mais – R$35,00Estatutário Caldeirão – R$35,00Estatutário Norte a Sul – R$35,00Estatutário Camisas Negras – R$35,00Estatutário – R$35,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$21,00

Setor Sul:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$15,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$15,00Estatutário Norte a Sul – R$25,00Estatutário Camisas Negras – R$25,00Estatutário – R$25,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$15,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$15,00Norte a Sul – R$25,00Camisas Negras – R$45,00

Setor Maracanã Mais:

Todos os planos ativos – R$145,00

Da data e horário de abertura por plano e rating:

Sócio Gigante e Público Geral - já disponível

Dos pontos de venda/retirada e horários:

Segunda-feira, 14/03:

Bilheteria Mega Loja – 16h às 21hBilheteria 2 do Maracanã – 16h às 21hGigante da Colina Barra Shopping – 16h às 21hGigante da Colina Top Shopping – 16h às 21hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 16h às 21hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 16h às 21hGigante da Colina Niterói – 16h às 19h

Terça-feira, 15/03:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 2 do Maracanã – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18h

Quarta-feira, 16/03 – Dia do jogo:

Bilheteria 2 do Maracanã – 10h às 20h45Bilheteria 3 do Maracanã – 14h às 20h45

Online: www.sociogigante.comEncerramento das vendas online: 16/03 às 14h

Sócios que possuem carteirinha do atual plano e realizarem a compra online, o ingresso automaticamente será carregada nela.

Não sócios e convidados de sócios deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.

Para retirada do ingresso, o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

- Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;- Documento oficial com foto;- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);- Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);- Comprovante de vacinação.

FLAMENGO

Valores:

Setor NorteSócio-torcedor: R$20,00 Inteira: R$50,00 (meia-entrada R$25,00)

Leste SuperiorSócio-torcedor: R$20,00 Inteira: R$50,00 (meia-entrada R$25,00)

Leste InferiorSócio-torcedor: R$28,00 Inteira: R$70,00 (meia-entrada R$35,00)

Maracanã MaisSócio-torcedor: R$145,00 Inteira: R$250,00 (meia-entrada R$162,50)

Online: www.meubilhete.com

Como a partida é um clássico do Campeonato Carioca e não tem mando de campo do Flamengo, o Pacote Maracanã Temporada 2020 não será válido para o confronto. Além disso, não será possível acessar o estádio com o voucher gerado no momento da compra, sendo obrigatório realizar a retirada do ingresso físico (exceto sócios-torcedores titulares do Nação com cartão-ingresso ativo).

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

- Voucher gerado no momento da compra, impresso, preenchido e assinado;- Documento oficial com foto;- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);- Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (em casos de menores de 15 anos);- Comprovante de vacinação.

Para informações sobre a retirada de gratuidades, confira o descritivo do evento no site mengo.com.br ou no site de vendas da partida.

Pontos de venda e retirada de ingressos: Maracanã - bilheteria 4 Dia 14/03/2022 – Horário de 16h às 21h. Dia 15/03/2022 – Horário de 11h às 18h. Dia 16/03/2022 – 10h até o fim do primeiro tempo. Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente sócios do clube Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ. Dia 14/03/2022 – Horário de 16h às 21h. Dia 15/03/2022 – Horário de 11h às 18h. Gávea - Bilheteria externa Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ. Dia 14/03/2022 – Horário de 16h às 21h. Dia 15/03/2022 – Horário de 11h às 18h. Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América) Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso = Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ. Dia 14/03/2022 – Horário de 16h às 21h. Dia 15/03/2022 – Horário de 11h às 18h. Espaço Rubro-Negro (Centro) Rua da Quitanda, nº87, Rio de Janeiro – RJ. Dia 14/03/2022 – Horário de 16h às 19h. Dia 15/03/2022 – Horário de 11h às 18h. Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu) Av. Abílio Augusto Távora, 1111, 1º piso - Luz, Nova Iguaçu – RJ Dia 14/03/2022 – Horário de 16h às 21h. Dia 15/03/2022 – Horário de 11h às 18h. Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói) Rua Quinze de Novembro, nº8, 1º piso – Centro - Niterói – RJ. Dia 14/03/2022 – Horário de 16h às 21h. Dia 15/03/2022 – Horário de 11h às 18h.

Para ambas as torcidas:Confira o calendário vacinal contra a Covid-19

Pessoas entre 18 anos e 49 anos têm que estar com:– Dose única;– Duas doses - caso a última dose seja menor que 4 meses;– Dose de reforço (3ª dose) – caso a última dose seja maior que 4 meses.

Pessoas acima de 50 anos têm que estar com:– Dose única + dose de reforço;– Dose de reforço (3ª dose).

Menores de 18 não precisam comprovar o esquema vacinal, apenas deverão apresentar documento de identificação oficial com foto.