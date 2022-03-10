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Semifinal do Campeonato Gaúcho pode ter Gre-Nal

Se o Grêmio não vencer o Ypiranga-RS vai reencontrar o Colorado na semifinal do estadual...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 09:52

Publicado em 10 de Março de 2022 às 09:52

A rodada final do Campeonato Gaúcho acontece no próximo sábado e o clima de expectativa para descobrir os duelos da semifinal é imenso.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O grande motivo é a possibilidade de encontro Gre-Nal em uma das chaves. No momento, o Tricolor é o vice-líder, com o Colorado logo atrás.
A chance de não ter um clássico logo de cara depende do Grêmio. No sábado, o Tricolor encara o Ypiranga e, caso vença o jogo, assume a liderança do torneio.
Por outro lado, se Roger Machado e Cia não conseguirem bater o adversário, o maior clássico do Rio Grande será disputado na semifinal.
Crédito: Foto:LucasUebel/Grêmio

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