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Semifinal da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Arsenal pode ser adiada por conta da Covid-19

Liverpool vive surto de Covid-19 no elenco e teme não ter atletas disponívels para o confronto que está marcado para acontecer nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 12:05

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 12:05

O confronto entre Arsenal e Liverpool pela semifinal da Copa da Liga Inglesa pode ser adiado por conta do surto de Covid-19 no elenco dos Reds. A primeira partida entre as equipes está marcada para esta quinta-feira, enquanto o duelo de volta, em Anfield, está programado para o próximo dia 13 de janeiro.O Liverpool está em contato com a English Football League (EFL), entidade que organiza a Carabao Cup, mas ainda não houve um pedido pelo adiamento do jogo. Neste momento, os Reds não poderão contar com Alisson, Firmino e Matip, além de Jurgen Klopp, para o confronto diante dos Gunners.
A EFL afirma que uma partida poderá ser adiada caso um clube não possa enviar 13 jogadores de linha e um goleiro para o jogo. Com Alisson contaminado pela Covid-19, a equipe de Anfield depende de um teste negativo de Kelleher, que atuou no último fim de semana contra o Chelsea, para que a partida prossiga.
Em caso de adiamento, o duelo entre Liverpool e Shrewsbury, marcado para o próximo domingo pela Copa da Inglaterra, também corre risco de ter que ser reagendado. Novas conversas devem acontecer nas próximas horas para que uma decisão seja tomada.
Crédito: LiverpoolsofrecomsurtodeCovid-19noelenco(ADRIANDENNIS/AFP

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