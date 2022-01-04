Semifinal da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Arsenal pode ser adiada por conta da Covid-19

O confronto entre Arsenal e Liverpool pela semifinal da Copa da Liga Inglesa pode ser adiado por conta do surto de Covid-19 no elenco dos Reds. A primeira partida entre as equipes está marcada para esta quinta-feira, enquanto o duelo de volta, em Anfield, está programado para o próximo dia 13 de janeiro.O Liverpool está em contato com a English Football League (EFL), entidade que organiza a Carabao Cup, mas ainda não houve um pedido pelo adiamento do jogo. Neste momento, os Reds não poderão contar com Alisson, Firmino e Matip, além de Jurgen Klopp, para o confronto diante dos Gunners.
A EFL afirma que uma partida poderá ser adiada caso um clube não possa enviar 13 jogadores de linha e um goleiro para o jogo. Com Alisson contaminado pela Covid-19, a equipe de Anfield depende de um teste negativo de Kelleher, que atuou no último fim de semana contra o Chelsea, para que a partida prossiga.
Em caso de adiamento, o duelo entre Liverpool e Shrewsbury, marcado para o próximo domingo pela Copa da Inglaterra, também corre risco de ter que ser reagendado. Novas conversas devem acontecer nas próximas horas para que uma decisão seja tomada.