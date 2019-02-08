Semifinais do Carioca são adiadas após tragédia no Ninho do Urubu

A rodada do fim de semana do Campeonato Carioca foi adiada por conta do. Em reunião realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (08), ficou decidido o adiamento das semifinais da Taça Guanabara.

No sábado se enfrentariam Flamengo e Fluminense, enquanto Vasco e Resende seria no domingo. Ambas seriam no Maracanã. A Ferj já remarcou as partidas: Vasco e Resende se enfrentam na próxima quarta-feira (13) às 21h30. Já Flamengo e Fluminense disputam o clássico na quinta-feira (14) às 20h30