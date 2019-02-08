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Semifinais do Carioca são adiadas após tragédia no Ninho do Urubu

Os jogos Flamengo x Fluminense e Vasco x Resende aconteceriam neste final de semana. No entanto, não há clima para as semifinais

Publicado em 

08 fev 2019 às 13:01

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 13:01

Maracanã Crédito: Gilvan de Souza | Flamengo
A rodada do fim de semana do Campeonato Carioca foi adiada por conta do incêndio no Ninho do Urubu, que causou 10 mortes. Em reunião realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (08), ficou decidido o adiamento das semifinais da Taça Guanabara.
> Capixaba inalou fumaça no incêndio e chegou inconsciente no hospital
No sábado se enfrentariam Flamengo e Fluminense, enquanto Vasco e Resende seria no domingo. Ambas seriam no Maracanã. A Ferj já remarcou as partidas: Vasco e Resende se enfrentam na próxima quarta-feira (13) às 21h30. Já Flamengo e Fluminense disputam o clássico na quinta-feira (14) às 20h30
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro decretou luto de três dias e disse que não haverá qualquer partida de futebol no Estado durante o fim de semana.
 

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