Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Semifinais do Campeonato Carioca são definidas. Veja quem Flamengo e Fluminense vão enfrentar!
futebol

Semifinais do Campeonato Carioca são definidas. Veja quem Flamengo e Fluminense vão enfrentar!

Tanto os rubro-negros, campeões da Taça Guanabara, quanto os tricolores terão vantagem de jogar por dois empates ou por dois resultados iguais...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 13:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 13:36
Crédito: Tricolor das Laranjeiras conseguiu vantagem ao golear o Madureira (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
A goleada do Fluminense por 4 a 1 sobre o Madureira, no confronto realizado na manhã deste domingo, no Maracanã, bateu o martelo sobre quais serão as semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense medirão forças, respectivamente, com Volta Redonda e Portuguesa.
Rubro-negros e tricolores terão vantagem nos confrontos, que serão realizados em duas partidas:
Flamengo x Volta RedondaFluminense x Portuguesa
O Flamengo, que se sagrou campeão da Taça Guanabara, joga por dois empates ou por dois resultados iguais diante do Voltaço. O Fluminense terá o mesmo trunfo no confronto com a Lusinha.
As partidas acontecerão nos dois próximos finais de semanas. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro ainda divulgará as datas dos duelos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados