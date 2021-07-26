Semana reserva jogos decisivos e clássico com o Vasco para o Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Sem tempo para descansar: dias depois de ter vencido o Confiança pela Série B do Brasileirão, o Botafogo já terá um novo compromisso nesta terça-feira. O Alvinegro enfrenta o CSA no Nilton Santos em jogo adiado da 6ª rodada. A semana é finalizada com o clássico contra o Vasco, no sábado, no mesmo local.

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Os dois jogos se apresentam como extrema importância ao Glorioso: tanto CSA quanto Vasco estão à frente da equipe comandada por Enderson Moreira na tabela, que possui 16 pontos e está na 12ª posição.

A equipe alagoana está logo acima, com 18 pontos - a vitória no jogo atrasado, portanto, já faz o Botafogo subir uma posição. O Vasco, em quinto, tem 22 pontos e briga diretamente por uma vaga no G4 - o Guarani, atual 4º colocado, tem 23.

+ Confira a tabela da Série BA diferença do Botafogo para o G4, portanto, é de sete pontos - mas pode ser reduzida a quatro, em caso de vitória no jogo atrasado. Com um possível novo triunfo diante do rival e uma combinação de resultados, este buraco pode ser ainda menor.

São dois jogos diretos em uma semana que promete ser decisiva não apenas para Enderson Moreira, que terá compromissos diante de equipes melhor colocadas na tabela, mas para o próprio Botafogo, que busca "chegar com o pé na porta" na briga pelas quatro primeiras posições.