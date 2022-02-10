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Sem Weverton, suspenso, Léo Matos deverá ser titular do Vasco pela primeira vez no ano

A tendência é que o camisa 3 seja o substituto imediato do lateral para enfrentar um velho conhecido: o Botafogo. Ele foi expulso ainda no primeiro tempo no clássico da Série B 2021...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 06:00
O técnico Zé Ricardo optou por colocar a força máxima do Vasco na partida contra a Portuguesa. Os três pontos vieram, mas a equipe ganhou um desfalque para o clássico contra o Botafogo, domingo, às 20h, no Castelão, em São Luís. O lateral-direito Weverton recebeu o terceiro cartão amarelo e não estará a disposição do comandante. Com isso, a tendência é que o experiente Léo Matos seja titular pela primeira vez na temporada. Justamente contra um velho conhecido, que não traz boas lembranças para o jogador. Foi no clássico da amizade disputado em São Januário pela Série B, que o lateral foi expulso ainda no primeiro tempo.
Ao caminhar em direção ao vestiário, ele foi alvo de muitos xingamentos e vaias por parte da torcida. Sem rumo e com um a menos, o time dirigido por Fernando Diniz sofreu uma goleada por 4 a 0, que praticamente sacramentou a permanência do clube na segunda divisão. Rodadas depois, o rival se sagrou campeão e o Cruz-Maltino se afundou no pior ano da instituição.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
O cenário atual é um pouco diferente. O Vasco passou por uma intensa reformulação em seu elenco e ainda segue ativo no mercado. O Glorioso, por sua vez, perdeu peças importantes, mas tem a esperança de montar um grupo mais forte com a chegada do investidor John Textor e a transformação em clube-empresa.
Na temporada, Léo Matos entrou pela primeira vez em campo no último domingo contra o Madureira. Todavia, exerceu a função de zagueiro e não comprometeu. Diante da Lusa, ele também entrou na segunda etapa para ajudar o time na marcação e nas jogadas aéreas.
+ ATUAÇÕES: Nene marca, e Thiago Rodrigues fecha o gol na vitória do Vasco sobre a Portuguesa pelo Carioca
Em meio à saída de boa parte dos nomes de 2021, Léo Matos foi um dos remanescentes. Criticado, o atleta tentará reconquistar o seu espaço. Zé Ricardo ressaltou e mostrou no domingo que o time terá várias formas de jogar ao longo do ano. Dessa forma, cabe ao lateral provar que pode ser útil e ajudar na Série B.
Crédito: LéoMatosbuscareconquistarseuespaçocomacamisadoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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