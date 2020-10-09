futebol

Sem Wesley, Palmeiras realiza último treino antes do Choque-Rei

Em atividade fechada na Academia de Futebol, Vanderlei Luxemburgo preparou o time que recebe o São Paulo no Allianz Parque
LanceNet

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 18:50

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Vanderlei Luxemburgo teve somente esta tarde de sexta-feira (9), para trabalhar com o elenco completo do Palmeiras que entra em campo neste sábado (10), para encarar o São Paulo, no Allianz Parque, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão 2020.
A grande surpresa da tarde foi a ausência de Wesley no gramado. O camisa 21 ficou fazendo fortalecimento muscular na parte interna da Academia e é dúvida para o clássico.
Com a presença dos titulares que atuaram diante do Botafogo na última quarta, o treinador alviverde fez um treino técnico e tático, e escalou os 11 titulares que vão defender a invencibilidade no Choque-Rei na nova casa palmeirense.
Vanderlei Luxemburgo conta com os retornos de Lucas Esteves e Luiz Adriano para fazer algumas alterações na esquadra alviverde, que foi duramente criticada pelo próprio técnico após a primeira derrota do clube no Brasileirão.Com o desfalque de quatro titulares selecionáveis, o provável Palmeiras para encarar o São Paulo é: Jailson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Lucas Esteves (Scarpa); Patrick de Paula, Ramires (Bruno Henrique) e Raphael Veiga (Zé Rafael); Rony, Willian e Luiz Adriano.
O jogo entre Palmeiras e São Paulo terá transmissão do Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília), para todo o Brasil. Saiba tudo sobre a partida aqui.

