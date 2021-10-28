Sem vencer fora de casa há 2 meses, Corinthians vê aproveitamento como visitante despencar no Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians completou nesta quinta-feira um jejum de dois meses sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ganhou pela última vez um jogo como visitante no dia 28 de agosto, quando bateu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, na 18ª rodada do primeiro turno. Foi então a sua quinta vitória longe de Itaquera no torneio. Porém, o time amarga agora uma forte queda de desempenho no campo dos rivais nesta segunda metade do torneio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No turno inicial da competição, o Timão disputou dez confrontos fora de casa e, além de conquistar cinco triunfos, contabilizou quatro empates e apenas uma derrota nestes duelos. Assim, somou 19 pontos de 30 possíveis, atingindo um aproveitamento de 63,3% na campanha trilhada distante dos seus domínios. E essa boa performance contou com oito gols marcados e só quatro sofridos.

A partir do segundo turno, entretanto, o aproveitamento do Alvinegro como visitante despencou. Em cinco partidas nesta condição até aqui, o time comandado por Sylvinho sofreu duas derrotas e acumulou três empates, o último deles amargo, pois ocorreu após um gol tomado aos 47 minutos do segundo tempo na igualdade por 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio.Desta forma, com apenas três pontos somados em 15 disputados nos últimos cinco confrontos fora de casa, o Alvinegro contabiliza um aproveitamento de apenas 20% longe da Neo Química Arena no segundo turno do Brasileirão. E nestes cinco jogos já tomou um total de sete gols, quase o dobro dos quatro que levou ao longo de toda primeira metade do torneio como visitante.

Em compensação, o Corinthians já balançou as redes por cinco vezes nesta mesma série no campo dos adversários, o que ocorreu nos empates com Atlético-GO (1 a 1) e Red Bull Bragantino (2 a 2), nas respectivas 20ª e 23ª rodada, e no duelo em que marcou mais dois contra o Inter, na 28ª jornada. No intervalo entre estes compromissos, a equipe passou em branco nas derrotas por 1 a 0 para Sport, na Arena Pernambuco, e São Paulo, no Morumbi.

PRÓXIMO DESAFIO FORA DE CASA SERÁ CONTRA O LÍDER

Há dois meses sem vencer longe de Itaquera, o Corinthians vai disputar agora dois jogos seguidos em casa, diante da Chapecoense, na próxima segunda-feira, e depois contra o Fortaleza, no dia 6 de novembro. E a nova tentativa do Alvinegro de quebrar o seu longo jejum como visitante será em um duelo com o líder Atlético-MG, no dia 10, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada.

Após o grande desafio na capital mineira, o Timão terá pela frente uma outra pedreira em sua partida seguinte como visitante: medirá forças com o Flamengo, no Maracanã, no dia 17, pela 33ª jornada do Brasileirão. E a rota longe dos seus domínios será fechada com os confrontos diante de Ceará e Juventude, pelas respectivas 35ª e 38ª rodadas, cujas datas, horários e locais ainda não foram confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

TERCEIRO MELHOR VISITANTE DO BRASILEIRÃO​Vale lembrar também que o bom desempenho longe de Itaquera no primeiro turno foi determinante para que hoje o Timão ostente a terceira melhor campanha como visitante na competição, com 22 pontos, apenas atrás de Red Bull Bragantino, líder deste ranking paralelo, com 26, e o Atlético-MG, com 25. Com cinco vitórias, sete empates e três derrotas em 15 confrontos ao total fora de casa, a equipe corintiana tem um aproveitamento de 48,9% nesta listagem.

Porém, o jejum de dois meses fora de casa pesou para o Alvinegro se distanciar do G4 da tabela - com 41 pontos, é o atual sétimo colocado. O Flamengo, com 46, figura em quarto lugar, fechando a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. O Bragantino, também com 46, e o Inter, com os mesmos 41 do Timão, ocupam respectivamente a quinta e a sexta posições.

Relembre a campanha do Corinthians como visitante até aqui no Brasileirão:

1º turnoAmérica-MG 0 x 1 CorinthiansPalmeiras 1 x 1 CorinthiansBahia 0 x 0 CorinthiansFluminense 1 x 1 CorinthiansChapecoense 0 x 1 CorinthiansFortaleza 1 x 0 CorinthiansCuiabá 1 x 2 CorinthiansSantos 0 x 0 CorinthiansAthletico-PR 0 x 1 CorinthiansGrêmio 0 x 1 Corinthians

2º turnoAtlético-GO 1 x 1 CorinthiansRed Bull Bragantino 2 x 2 CorinthiansSport 1 x 0 CorinthiansSão Paulo 1 x 0 CorinthiansInternacional 2 x 2 Corinthians

Jogos ainda a disputar fora de casaAtlético-MG x CorinthiansFlamengo x CorinthiansCeará x CorinthiansJuventude x Corinthians