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Sem vencer fora de casa há 2 meses, Corinthians vê aproveitamento como visitante despencar no Brasileirão

Com 19 pontos em 30 possíveis longe de Itaquera na metade inicial do torneio, time somou só três do total de 15 disputados no campo dos rivais no 2º turno: queda de 63,3% para 20%...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 18:36
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians completou nesta quinta-feira um jejum de dois meses sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ganhou pela última vez um jogo como visitante no dia 28 de agosto, quando bateu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, na 18ª rodada do primeiro turno. Foi então a sua quinta vitória longe de Itaquera no torneio. Porém, o time amarga agora uma forte queda de desempenho no campo dos rivais nesta segunda metade do torneio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No turno inicial da competição, o Timão disputou dez confrontos fora de casa e, além de conquistar cinco triunfos, contabilizou quatro empates e apenas uma derrota nestes duelos. Assim, somou 19 pontos de 30 possíveis, atingindo um aproveitamento de 63,3% na campanha trilhada distante dos seus domínios. E essa boa performance contou com oito gols marcados e só quatro sofridos.
A partir do segundo turno, entretanto, o aproveitamento do Alvinegro como visitante despencou. Em cinco partidas nesta condição até aqui, o time comandado por Sylvinho sofreu duas derrotas e acumulou três empates, o último deles amargo, pois ocorreu após um gol tomado aos 47 minutos do segundo tempo na igualdade por 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio.Desta forma, com apenas três pontos somados em 15 disputados nos últimos cinco confrontos fora de casa, o Alvinegro contabiliza um aproveitamento de apenas 20% longe da Neo Química Arena no segundo turno do Brasileirão. E nestes cinco jogos já tomou um total de sete gols, quase o dobro dos quatro que levou ao longo de toda primeira metade do torneio como visitante.
Em compensação, o Corinthians já balançou as redes por cinco vezes nesta mesma série no campo dos adversários, o que ocorreu nos empates com Atlético-GO (1 a 1) e Red Bull Bragantino (2 a 2), nas respectivas 20ª e 23ª rodada, e no duelo em que marcou mais dois contra o Inter, na 28ª jornada. No intervalo entre estes compromissos, a equipe passou em branco nas derrotas por 1 a 0 para Sport, na Arena Pernambuco, e São Paulo, no Morumbi.
PRÓXIMO DESAFIO FORA DE CASA SERÁ CONTRA O LÍDER
Há dois meses sem vencer longe de Itaquera, o Corinthians vai disputar agora dois jogos seguidos em casa, diante da Chapecoense, na próxima segunda-feira, e depois contra o Fortaleza, no dia 6 de novembro. E a nova tentativa do Alvinegro de quebrar o seu longo jejum como visitante será em um duelo com o líder Atlético-MG, no dia 10, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada.
Após o grande desafio na capital mineira, o Timão terá pela frente uma outra pedreira em sua partida seguinte como visitante: medirá forças com o Flamengo, no Maracanã, no dia 17, pela 33ª jornada do Brasileirão. E a rota longe dos seus domínios será fechada com os confrontos diante de Ceará e Juventude, pelas respectivas 35ª e 38ª rodadas, cujas datas, horários e locais ainda não foram confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
TERCEIRO MELHOR VISITANTE DO BRASILEIRÃO​Vale lembrar também que o bom desempenho longe de Itaquera no primeiro turno foi determinante para que hoje o Timão ostente a terceira melhor campanha como visitante na competição, com 22 pontos, apenas atrás de Red Bull Bragantino, líder deste ranking paralelo, com 26, e o Atlético-MG, com 25. Com cinco vitórias, sete empates e três derrotas em 15 confrontos ao total fora de casa, a equipe corintiana tem um aproveitamento de 48,9% nesta listagem.
Porém, o jejum de dois meses fora de casa pesou para o Alvinegro se distanciar do G4 da tabela - com 41 pontos, é o atual sétimo colocado. O Flamengo, com 46, figura em quarto lugar, fechando a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. O Bragantino, também com 46, e o Inter, com os mesmos 41 do Timão, ocupam respectivamente a quinta e a sexta posições.
Relembre a campanha do Corinthians como visitante até aqui no Brasileirão:
1º turnoAmérica-MG 0 x 1 CorinthiansPalmeiras 1 x 1 CorinthiansBahia 0 x 0 CorinthiansFluminense 1 x 1 CorinthiansChapecoense 0 x 1 CorinthiansFortaleza 1 x 0 CorinthiansCuiabá 1 x 2 CorinthiansSantos 0 x 0 CorinthiansAthletico-PR 0 x 1 CorinthiansGrêmio 0 x 1 Corinthians
2º turnoAtlético-GO 1 x 1 CorinthiansRed Bull Bragantino 2 x 2 CorinthiansSport 1 x 0 CorinthiansSão Paulo 1 x 0 CorinthiansInternacional 2 x 2 Corinthians
Jogos ainda a disputar fora de casaAtlético-MG x CorinthiansFlamengo x CorinthiansCeará x CorinthiansJuventude x Corinthians
Retrospecto atual como visitante15 jogos ​5 vitórias7 empates3 derrotas13 gols marcados11 gols sofridos22 pontos48,9% de aproveitamento

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