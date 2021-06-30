Sem vencer duas partidas seguidas desde o Carioca, Vasco visita o Goiás de olho no G4 da Série B

Crédito: Cano será a esperança de gols do Vasco no desafio contra o Goiás, no Estádio da Serrinha (Rafael Ribeiro/Vasco

O início da campanha do Vasco na Série B em sido pautada por oscilações tanto no desempenho, quanto no resultado. Desde o Carioca, a equipe não vence dois jogos seguidos e ainda não conseguiu uma a sequência para entrar no G4 da competição. Nesta quarta, o duelo será contra o Goiás, às 19h, na Serrinha, e em caso de um resultado positivo, o time pode terminar a rodada na zona de acesso pela primeira vez.

- Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Apesar da vitória sobre o Brusque, os questionamentos sobre o trabalho do técnico Marcelo Cabo ainda existem. A última vez em que a equipe teve dois triunfos seguidos foi em maio, contra Madureira e Botafogo, na Taça Rio. Na Série B, as oscilações incomodam, e não fazem o time engrenar e dar o salto na tabela.

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Para o duelo, Cabo terá os retornos de Vanderlei, recuperado da Covid-19, Michel, que não atuou na última partida após ser flagrado sem máscara em aglomeração, e Bruno Gomes, voltando de suspensão. Por outro lado, Romulo ainda segue se recuperando da Covid-19, Riquelme e Zeca foram liberados após perderem familiares recentemente, e Marquinhos Gabriel será poupado.

A tendência é que MT volte a atuar na lateral-esquerda, posição que jogou a maior parte do Estadual. No meio, o desempenho de Martín Sarrafiore contra o Brusque agradou Cabo, e o argentino voltará a ter mais uma oportunidade entre os titulares. O treinador falou sobre o camisa 33 e projetou o duelo contra o Esmeraldino.

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- Sarrafiore entrou muito bem, cumpriu muito bem a função. Jogador que estamos evoluindo. Quero parabenizar os jogadores que iniciaram e os que entraram. Tivemos muitas surpresas. Valeram muito esses três pontos - elogiou, e completou.Vasco treinou no CT do Dragão, do Atlético-GO (Rafael Ribeiro/Vasco)- A gente pega um adversário que está na nossa frente na tabela (Goiás), mas que passa se vencer. Equipe muito forte dentro da Serrinha, está sendo reconstruída, mas mostrou seu peso na competição. É um adversário que tempo maior de descanso e recuperação. Teremos quatro jogos em 10 dias. Estamos trabalhando com o nosso departamento médico para ter o melhor dos nossos jogadores. Amanhã (segunda) a gente já viaja para Goiânia para se recuperar lá mesmo - disse.

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O argentino também comentou sobre ter voltado a atuar na vitória sobre o Brusque. Além disso, o meia também analisou o Esmeraldino, que segue 100% em seu estádio (venceu CRB, Confiança e Avaí, e atualmente ocupada a quarta colocação com 12 pontos, seis atrás do líder Náutico, porém com um jogo a menos.

– Fiquei muito feliz por ter voltado a jogar e mais ainda pela vitória da nossa equipe. O Brasileiro é um campeonato muito difícil e por isso se torna sempre importante somar pontos. Os três pontos vieram numa boa hora, trouxe ainda mais confiança para a nossa equipe – disse o camisa 33 ao site oficial do clube, e acrescentou.

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